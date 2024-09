Trump s-a răzgândit. Candidatul republican se va întâlni cu Zelenski la New York VIDEO

Volodimir Zelenski, care a primit joi la Washington un nou pachet de ajutoare de la Joe Biden şi sprijinul Kamalei Harris, va avea vineri o întâlnire mult mai delicată cu Donald Trump, foarte critic în privinţa masivului ajutorul american pentru Ucraina.

"După cum ştiţi, Zelenski a cerut să ne întâlnim. Mă voi întâlni cu el mâine dimineaţă în jurul orei 09:45 la Trump Tower", la New York, a anunţat joi fostul preşedinte şi candidat republican la Casa Albă.

"Cred că voi putea încheia rapid un acord între preşedintele Putin şi preşedintele Zelenski", a spus el, asigurând că nu doreşte o "capitulare" a Ucrainei, cum îl acuză rivala sa democrată pentru Casa Albă, Kamala Harris.

Volodimir Zelenski va veni la întâlnirea lor asigurat de sprijinul actualei administraţii, dar evident îngrijorat pentru ajutorul american în cazul victoriei lui Donald Trump la alegerile din 5 noiembrie, care se anunţă foarte strânse.

"Rusia nu va câştiga", a declarat joi, 26 septembrie, Joe Biden din Biroul Oval.

Pentru a "ajuta Ucraina să câştige acest război", el anunţase puţin mai devreme o "creştere a ajutorului de securitate" - dar fără unda verde sperată de Kiev pentru a lansa spre Rusia rachete cu rază lungă de acţiune fabricate în Statele Unite.

"Sprijinul meu pentru poporul ucrainean este neclintit", a declarat la rândul său vicepreşedinta şi candidata democrată Kamala Harris, în cursul unei întâlniri separate cu preşedintele ucrainean.

"Sunt oameni în ţara mea care ar dori să forţeze Ucraina să abandoneze regiuni mari din teritoriul său suveran, care ar cere ca Ucraina să se declare neutră şi care ar cere ca Ucraina să renunţe la relaţiile militare cu alte ţări. Aceste propuneri sunt aceleaşi cu cele ale lui Putin şi nu sunt propuneri de pace. Acestea sunt propuneri de capitulare, ceea ce este periculos şi iresponsabil", a adăugat ea.

I shared the details of the Victory Plan with Vice President @KamalaHarris. It is very important for us to be fully understandable and work in full coordination with the United States.

We must end this war and achieve a just peace. We must protect our people – Ukrainian… pic.twitter.com/ihS1JrAzKk