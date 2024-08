Rusia a mutat vineri tancuri, artilerie şi sisteme de rachete suplimentare în sudul regiunii Kursk unde, pentru a patra zi consecutiv, a încercat să pună capăt incursiunii-şoc a forţelor ucrainene. Ca o nouă dovadă a pagubelor provocate de contraofensiva ucraineană, o înregistrare video postată pe reţelele sociale şi verificată de Reuters arată un convoi de 15 camioane militare ruseşti arse, înşirate de-a lungul unei autostrăzi din regiunea Kursk, în unele fiind vizibile cadavre.

Forţele ucrainene au trecut marţi graniţa într-o operaţiune care a luat prin surprindere armata rusă, după ce de luni de zile forţele Moscovei avansau treptat în estul Ucrainei.

Politicienii şi militarii ruşi se referă la o ”invazie” ucraineană, la aproape doi ani şi jumătate după ce Rusia a lansat propria invazie la scară largă a vecinului său.

La două zile după ce şeful Statului Major, Valeri Gherasimov, i-a raportat preşedintelui Vladimir Putin că avansul a fost oprit, Ministerul rus al Apărării a declarat că forţele sale ”continuă să respingă o tentativă de invazie a forţelor armate ale Ucrainei pe teritoriul Federaţiei Ruse”.

Agenţia de presă Interfax a citat ministerul rus care a transmis că Rusia trimite coloane de întăriri cu sisteme de rachete cu lansare multiplă Grad, artilerie şi tancuri.

Armata ucraineană a păstrat tăcerea în legătură cu ofensiva, deşi preşedintele Volodimir Zelenski a lăudat-o joi pentru capacitatea sa ”de a surprinde” şi de a obţine rezultate. El nu a făcut referire în mod explicit la Kursk.

Ben Barry, analist de război terestru la Institutul Internaţional pentru Studii Strategice (IISS), a declarat că, deşi obiectivele sale strategice mai largi rămân neclare, Ucraina a expus deficienţele Rusiei şi a răsturnat filosofia convenţională privind războiul, conform căreia câmpul de luptă este ”transparent” şi niciuna dintre părţi nu poate avansa fără pierderi grele. ”Au obţinut în mod clar un grad de surpriză care sugerează că abilitatea Rusiei de a culege informaţii şi de a face supraveghere şi recunoaştere este inadecvată”, a declarat expertul.

Camioane distruse de HIMARS

Un canal ucrainean Telegram care a postat videoclipul cu camioanele ruseşti distruse susţine că acestea au fost lovite de un sistem de rachete HIMARS furnizat de Statele Unite.

Bloggerii ruşi au dat, de asemenea, vina pe o lovitură cu HIMARS, iar unul dintre ei a spus că oricine a dat ordin ca vehiculele militare să se deplaseze în coloane expuse este un ”dobitoc” care ar trebui împuşcat. Reuters precizează că nu a fost în măsură să stabilească modul în care vehiculele au fost distruse.

‼️ BREAKING: Video of the destruction of a convoy with hundreds of Russian soldiers in the #Kursk region Our editorial staff confirms the authenticity of this video. We compared the place where the destroyed convoy with #Russian military personnel was found with the frames in… pic.twitter.com/S88zrxz9o0 — NEXTA (@nexta_tv) August 9, 2024

MASH, un post de ştiri rusesc cu contacte în serviciile de securitate, a precizat că videoclipul a fost filmat şi transmis canalului ucrainean de către un localnic care a fost ulterior arestat sub suspiciunea de spionaj.

A Russian column was destroyed last night by a Ukrainian strike on the Russian town of Rylsk in Kursk Oblast. Russian military bloggers claim it was a HIMARS strike. The video shows burned trucks with dozens of bodies of Russian infantry. pic.twitter.com/lbvn3a0aN5 — Svitlana Morenets (@SvMorenets) August 9, 2024

Ministerul rus al Apărării a difuzat propriul material video care, potrivit acestuia, arată o dronă care distruge un tanc şi un obuzier ucrainean în apropierea oraşului Sudja. Reuters a fost în măsură să verifice locaţia.

Today, as a result of a raid of The Main Directorate of Intelligence of Ukraine special forces on the occupied Kinburn Spit, six units of enemy armored vehicles were destroyed and about three dozen occupiers were eliminated. pic.twitter.com/AFW5kA7NG2 — NEXTA (@nexta_tv) August 9, 2024

Declaraţia ministerului precizează că, în ultimele 24 de ore, trupele ruseşti, loviturile aeriene şi artileria au ”suprimat încercările de raid ale unităţilor inamice în interiorul teritoriului rus din direcţia Kursk”. Ministerul susţine că Ucraina a pierdut până la 945 de soldaţi şi 102 vehicule blindate în total în timpul luptelor din Kursk, fără a menţiona pierderile de partea rusă.

A substation has been attacked in the Oktyabrsky district of Kursk region Ads There is no light in Kurchatov and five other districts of the region due to a fire at a transformer substation, - the governor's deputy Smirnov. pic.twitter.com/c7U35Z6MgI — NEXTA (@nexta_tv) August 9, 2024

Miercuri, Gherasimov a declarat că la atacul ucrainean au luat parte până la 1 000 de soldaţi.

Russian soldiers in Kursk region surrender as prisoners of war It is also reported that Dmitriukov and Lyubimovka in #Kursk region has come under the control of the AFU. The Kursk nuclear power plant is being prepared for defense: Rosgvardeys without combat experience will be… pic.twitter.com/4EiM7mf52A — NEXTA (@nexta_tv) August 9, 2024

Rubla rusească se prăbușește

Institutul pentru Studiul Războiului a declarat în ultima sa analiză că imaginile geolocalizate şi relatările ruseşti arată că forţele ucrainene au ”continuat să avanseze rapid” în regiunea Kursk.

The Ukrainian military is tracking the movement of infantry and equipment of the Russian Armed Forces through hacked online cameras located on the houses of local residents in Kursk Region. pic.twitter.com/G19F3T756A — NEXTA (@nexta_tv) August 9, 2024

Au existat unele relatări neconfirmate din surse ruseşti conform cărora ucrainenii au înaintat până la 35 km de la frontieră în cel mai îndepărtat punct.

Rybar, un blog militar rus, a declarat că unităţile ucrainene au intrat sat după sat şi au organizat ambuscade împotriva întăririlor ruseşti care au sosit.

Guvernatorul interimar al regiunii Kursk, Aleksei Smirnov, a emis o serie de alerte de securitate pentru locuitori, îndemnându-i să se adăpostească de eventualele atacuri cu rachete. Autorităţile au declarat stare federală de urgenţă în regiune.

Rubla rusă a scăzut cu 2,5% faţă de dolar, iar comercianţii au declarat că atacul ucrainean asupra regiunii Kursk a fost unul dintre factorii care au dus la slăbirea monedei.

Ce-ar urmări ucrainenii

Analistul Ben Barry, cu sediul la Londra, a declarat că există cel puţin şase scopuri posibile ale atacului ucrainean, inclusiv pentru a atrage forţele ruse de pe frontul de luptă din estul Ucrainei sau pentru a cuceri şi menţine teritoriul rusesc pentru a-l folosi ca monedă de schimb.

El a afirmat că Kievul ar putea, de asemenea, să încerce să atragă avioanele de luptă ruseşti spre Kursk, unde ar putea fi vulnerabile la rachetele sale de apărare aeriană terestre, şi să le distragă de la desfăşurarea operaţiunilor împotriva avioanelor de luptă F-16 recent livrate Ucrainei din Occident.

Ofensiva terestră neaşteptată pe teritoriul rusesc, a spus el, transmite, de asemenea, parţial mesajul că ”războiul este adus acasă”, în Rusia, şi subminează totodată credibilitatea lui Putin şi a armatei.

