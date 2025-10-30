Intelligence-ul american dezvăluie ultimele informații aflate de la Kremlin: Planul lui Putin indică un scenariu exploziv

Războiul Moscovei din țara vecină, care durează de 3 ani și 8 luni, trece printr-o fază critică după ultimele atacuri cu drone ale Kievului asupra instalațiilor petroliere. Însă acum Intelligence-ul american dezvăluie ultimele informații de la Kremlin, anunțând planul lui Putin, ce indică un scenariu exploziv. Evaluarea Serviciilor Secrete din SUA arată că președintele rus este mai hotărât ca niciodată să continue războiul din Ucraina și să învingă pe câmpul de luptă.

Americanii susțin că nu văd niciun semn că Rusia este pregătită să facă compromisuri în privința Ucrainei. Analiza, care a fost comunicată membrilor Congresului, anunță că Moscova nu dorește negocieri de pace în acest moment, când ofensiva este în plină desfășurare, potrivit NBC News.

Evaluarea este în concordanță cu modul în care agențiile de informații americane și occidentale au privit poziția regimului rus din februarie 2022, când Putin a ordonat o invazie neprovocată a Ucrainei. Dar se crede acum că Putin este mai implicat ca niciodată, potrivit unor oficiali americani de rang înalt.

Confruntat cu pierderi abrupte de trupe rusești și eșecuri economice pe plan intern, el este hotărât să securizeze teritoriul ucrainean și să extindă amprenta țării sale pentru a justifica costul uman și financiar, a constatat evaluarea serviciilor de informații, potrivit oficialilor.

Într-un semn al frustrării crescânde a lui Trump, săptămâna trecută a anulat o întâlnire planificată cu Putin la Budapesta, Ungaria, și pentru prima dată de la revenirea în funcție în ianuarie a impus măsuri punitive împotriva Moscovei, impunând sancțiuni la două mari companii petroliere rusești, Rosneft și Lukoil.

„Am simțit pur și simplu că a venit momentul”, a declarat Trump reporterilor, descriind noile sancțiuni drept „enorme” și adăugând că „a așteptat mult timp” să le implementeze, dar speră că „nu vor dura mult timp”. „Sperăm că războiul se va rezolva”, a spus el.

Casa Albă a refuzat să comenteze recenta evaluare a serviciilor de informații și a subliniat comentariile publice ale lui Trump privind eforturile de a ajunge la un acord de pace.

Rusia trece prin frământări după ultimele evoluții

„Așa cum a declarat președintele, acestea sunt sancțiuni extraordinare împotriva celor două mari companii petroliere ale sale, despre care speră că vor ajuta la sfârșitul războiului”, a declarat oficialul într-un comunicat. „A fost clar că este timpul să oprească uciderile și să încheiem un acord pentru a pune capăt războiului. Statele Unite vor continua să pledeze pentru o rezoluție pașnică a războiului, iar o pace permanentă depinde de disponibilitatea Rusiei de a negocia cu bună-credință.”

Trump a promis de mult timp că va media încetarea războiului din Ucraina și, în calitate de candidat, a promis că va asigura pacea în termen de 24 de ore de la revenirea sa în funcție. Dar eforturile sale de a convinge Rusia să vină la masa negocierilor și să accepte un armistițiu au eșuat până acum, deși au trecut 9 luni.

Retorica lui Trump s-a schimbat în ultimele luni, exprimându-și frustrarea și nerăbdarea crescândă față de Putin, acuzându-l că nu a luat măsuri pentru a susține declarațiile pozitive făcute în conversațiile lor.

„De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, am conversații bune, iar apoi nu duc nicăieri. Pur și simplu nu duc nicăieri”, a spus Trump săptămâna trecută. Trump a spus chiar public că ar putea furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, fabricate în SUA, luna aceasta, deși ulterior s-a retras de la idee după o conversație telefonică cu Putin.

Noile sancțiuni împotriva Rusiei, atacurile cu drone ale Ucrainei asupra instalațiilor petroliere și gaziere ale Rusiei și eforturile europene de a furniza mai multe arme forțelor Kievului ar putea modifica calculele Kremlinului în timp, potrivit diplomaților europeni, foștilor oficiali ai serviciilor secrete americane și experților.

În august, Casa Albă a prezentat un summit în Alaska între Putin și Trump ca un pas promițător către posibile negocieri de pace. Dar războiul a continuat, iar Rusia s-a ținut de aceleași cerințe dure care ar dezarma efectiv Ucraina, i-ar interzice să adere la alianța NATO și ar bloca desfășurarea oricăror forțe de menținere a păcii conduse de Occident.

