Într-un interviu acordat propagandistului american Tucker Carlson, Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump, a declarat că Ucraina a acceptat organizarea alegerilor prezidențiale, iar această decizie a fost deja convenită. Witkoff a subliniat că alegerile vor avea loc, deși contextul geopolitic rămâne extrem de tensionat.

„Da, ai dreptate. Vor fi alegeri în Ucraina. Au fost de acord cu asta”, a afirmat Witkoff în cadrul interviului.

Witkoff a comentat și poziția delicată a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care se confruntă cu un adversar mult superior din punct de vedere militar și demografic. „Cred că Zelenski încearcă să facă tot ce poate. El se află într-o poziție foarte, foarte dificilă, dar este împotriva unui stat nuclear și, de asemenea, împotriva unui stat care are de patru ori populația Ucrainei. Ar trebui să știe că va fi zdrobit”, a spus el.

Trimisul special a sugerat că acum este momentul oportun pentru Zelenski să facă o înțelegere cu Rusia, subliniind că președintele Trump ar putea oferi „cea mai bună afacere posibilă”. Cu toate acestea, Witkoff a recunoscut că Kremlinul nu îl consideră pe Zelenski un partener legitim, ceea ce complică orice potențială negociere.

Kremlinul folosește în mod activ denaturarea legilor ucrainene pentru a delegitima guvernul ucrainean pentru a sublinia necesitatea schimbării puterii la Kiev ca o condiție pentru orice negocieri cu Rusia. Potrivit ISW, Kremlinul nu este interesat de negocieri și caută concesii maxime de la Ucraina, în special prin înlăturarea guvernului legitim.

