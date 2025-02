Avertismentul lui Zelenski: Fără Ucraina, Europa va fi ocupată. Ce îl face să meargă înainte: ”Putin va muri în curând”

Președintele Volodimir Zelenski avertizează că Rusia are trei soldați pentru fiecare soldat european, subliniind pericolul pe care îl reprezintă Moscova pentru securitatea Europei. Acesta susține că Volodimir Zelenski a transmis într-un interviu oferit The Economist, a argumentat că, luptând, Ucraina nu își apără doar teritoriul, ci și împiedică Rusia să avanseze spre Europa. El subliniază că, fără sprijinul SUA, Putin ar putea cuceri Ucraina treptat, iar dacă și-ar redirecționa forțele către Europa, aceasta nu ar putea opri invazia.

Dacă Ucraina cade, întreaga Europă este în pericol

Zelenski susţine că Rusia a mărit armata cu 150.000 de oameni în acest an şi ar putea disloca trupe în Belarus. El susţine că Europa are doar 80 de brigăzi, iar Ucraina 110, față de cele 220 ale Rusiei. Zelenski subliniază Moscova are în continuare o forță militară semnificativă. Potrivit lui, Ucraina ţine pe loc 1 milion de soldați ruși, doar continuând să opună rezistenţă.

”Fără Ucraina, Europa va fi ocupată. Fără ajutorul Statelor Unite, Putin ne va devora treptat, pentru că suntem de două ori mai mici decât Rusia. Iar pentru a ne ocupa, el trebuie să fie de trei ori mai mare decât noi. Acestea sunt legile războiului terestru. Când ataci, ai nevoie de un raport de 1 la 3 ca să poți ocupa, captura, înfrânge. Asta înseamnă că, pentru a ne ocupa, el nu are nevoie de doar 220 de brigăzi, ci de 330 de brigăzi. În Europa sunt doar 80 de brigăzi. Dacă mâine se întoarce și atacă Europa, va ocupa întreaga Europă. Iar Europa nu va putea face nimic. Nimic. Asta este foarte grav. Asta înseamnă că Ucraina nu doar se apără, ci ține pe loc 1 milion de soldați ruși. Noi oprim 1 milion de soldați ai Federației Ruse doar luptând împotriva lor. Dacă mâine Putin spune: "Nu mai merg spre Ucraina, mă îndrept spre Europa", ce va face Europa? Noi nu suntem în NATO, NATO nu are nevoie de noi. NATO este o alianță foarte puternică, dar fără noi.

„Ucraina își va crea propriul NATO”

Preşedintele Ucrainei a mai transmis că ţara sa nu renunță la aspirațiile de a adera la NATO, dar dacă i se refuză o invitație în alianță, atunci trebuie să construiască NATO pe teritoriul său prin întărirea armatei.

„Problema garanțiilor de securitate astăzi depinde în totalitate de președintele Trump. Dacă vor fi puternice sau slabe. Cred că este periculos să stai la masă cu garanții de securitate slabe. Dacă Ucraina nu este în NATO, înseamnă că Ucraina va construi NATO pe teritoriul său. Deci avem nevoie de o armată pe atât de numeroasă pe cât o au rușii astăzi. Și pentru asta, avem nevoie de arme și bani. Și vom cere SUA asta”, spune Zelenski.

Acesta subliniază că Ucraina are nevoie de bani și de echipament militar.

„Nu avem nevoie de armatele străine din lume. Avem nevoie de propria noastră armată, dar trebuie să o dublăm. Să fim la același nivel cu armata rusă. De ce avem nevoie? De bani, iar pentru trupe, avem nevoie de echipament militar etc. Așadar, dacă Europa este pregătită, va fi pregătită și pentru propria sa securitate. Așa cum am spus, este necesar un număr comparabil de trupe între Rusia și UE pentru a asigura securitatea acestora. Aceasta înseamnă un singur lucru: dacă trebuie să ne dublăm forțele, Europa ne va ajuta cu finanțare, iar în acest fel, Statele Unite ne vor sprijini cu anumite arme specifice: rachete, rachete cu rază lungă de acțiune și sisteme de apărare aeriană Patriot”, spune președintele.

Prăbușire a moralului în trupele Ucranei

Întrebat dacă există o prăbușire a moralului în ceea ce privește trupele ucrainene, liderul de la Kiev a precizat că militarii sunt obosiți pentru că este vorba despre un război lung. Acesta se declară însă convins că aceleași sentimente le au și soldații ruși.

„Oamenii sunt obosiți. Această stare de spirit vine în valuri. E un război lung. Energia se stinge. Oamenii… asta este viața. Crezi că rușii nu se confruntă cu aceleași provocări? Crezi că ei sunt pe val, iar ucrainenii nu? Nu funcționează așa. Așa ceva nu există. Cred că și ei au provocări foarte serioase. Sunt uciși pur şi simplu dacă nu ascultă ordinele. Așa a fost în toate celelalte războaie pe care Rusia le-a purtat ilegal împotriva altor națiuni, pe alte teritorii, pe alte continente. Noi nu vom face niciodată asta. Niciodată. Pentru că altfel, pentru ce luptăm? Ar fi pur și simplu imposibil. Asta e tot. Și nu avem legi atât de dure ca Rusia. Indiferent de legea marțială, politica noastră este mult mai blândă, orice ar fi”, a declarat Zelenski.

Președintele Ucrainei a vorbit și despre felul în are războiul i-a schimbat viața la fel ca tuturor ucrainenilor care trăiesc sub amenințarea rachetelor.

Pur și simplu trăiesc într-un mod diferit. Nu mă trezesc la ora 8 dimineața. Încep să mă trezesc pe la 1 dimineața. Mă trezesc la 1 dimineața și scriu, vorbesc cu comandantul-şef sau cu comandantul Forțelor Aeriene. Apoi mă trezesc la 2 dimineața, apoi mă pot trezi la 4 dimineața, la 8 dimineața etc. Uneori, între 7 și 8 dimineața, încă mă antrenez (merg la sală); vreau să fac ceva ca să fiu într-o formă potrivită. Nu prea înțeleg ce vrei să spui când mă întrebi dacă mă "trezesc pentru ceva". Aș spune că în acești trei ani, oamenii noștri – desigur, din cauza atacurilor cu rachete – nu sunt într-o situație mai bună decât mine. Dar toți cei care trăiesc aici, care sunt sub obuze și rachete, nu se trezesc doar dimineața. Se trezesc când sună alarma de raid aerian, se confruntă cu propriile provocări și sunt oameni puternici care trăiesc pentru ei înșiși”, spune liderul ucrainean.

„Putin mai are puțin”

Zelenski a mai sugerat că Putin, în vârsta de 72 de ani, nu mai are mult timp de trăit, fără e explica ce vrea să spună, fie din cauza vârstei, a stării sale de sănătate, fie din cauza consecințelor războiului pe care l-a declanșat.

Acesta a declarat însă că nu îl va lăsa pe Putin să câștige pentru că, spre deosebire de liderul de la Kremlin, el are pentru ce trăi.

„În ceea ce privește președinția, nu-l voi lăsa pe Putin să câștige. Asta mă face să merg mai departe. Și, desigur, la fel ca armatele noastre, simt consecințele unui război lung. Dar diferența dintre mine și Putin este că eu am dreptate. Îmi protejez poporul și familia și luptăm pentru supraviețuire. Nu sunt bolnav după putere. Iubesc viața și libertatea. De aceea lupt pentru libertate. Iar eu am timp, el nu. Cu siguranță va muri în curând. Dar eu încă vreau să trăiesc, să merg mai departe. Eu sunt interesat să călătoresc în lume după ce se termină politica. El nu”, spune Zelenski.

