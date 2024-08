Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a avertizat că, în viitorul apropiat, serviciile speciale ale Federației Ruse pot recurge la organizarea de crime, în special împotriva populației civile din regiunea Kursk, pentru a acuza Forțele Armate ale Ucrainei de comiterea lor.

„SBU consemnează încercările serviciilor speciale ale Federației Ruse de a folosi situația din regiunea Kursk pentru acuzații nefondate privind soldații ucraineni și comiterea de crime de război. Pentru aceasta, partea rusă creează și răspândește diverse falsuri și scurgeri de informații care nu au nimic de-a face cu realitatea”, arată un comunicat al SBU citat de Suspilne Media.

Serviciul rus de Informații Externe, citat de agenția rusă de stat Tass, a venit marți cu o nouă explicație, susținând că Volodimir Zelenski vrea de fapt să își păstreze poziția de putere în relație cu SUA.

Nemulțumirea față de președintele ucrainean Volodimir Zelenski este în creștere în rândul elitelor americane, iar Washingtonul lucrează la opțiunile de înlocuire a acestuia cu o figură mai ușor de gestionat, a anunțat luni biroul de presă al Serviciului rus de Informații Externe (SVR).

Comunicatul serviciului de informații vine în contextul incursiunii ucrainene din regiunea Kursk, care a luat prin surprindere nu doar forțele locale subdimensionate, ci și pe oficialii de la Moscova, nevoiți să ofere diverse explicații pe această temă.

Potrivit informațiilor SVR, preluate de Tass, atât în Partidul Democrat, cât și în Partidul Republican, „vocile celor care își exprimă îndoielile cu privire la cheltuirea direcționată a miliardelor de dolari din ajutorul militar pe care Kievul îl primește devin tot mai puternice”.

Mai mult, SVR pune incursiunea din Kursk în contextul poziției în care s-ar afla Volodimir Zelenski, al cărui mandat prezidențial a fost prelungit, în contextul imposibilității de organizare a alegerilor. Rusia a făcut de mai multe ori referire la această situație.

„Zelenski ia măsuri nebunești care amenință să escaladeze mult dincolo de Ucraina. Șeful regimului de la Kiev a trecut la acțiuni febrile deoarece este preocupat în primul rând de păstrarea propriilor poziții de putere, care au fost zdruncinate de la expirarea mandatului său prezidențial la 20 mai”, a spus SVR.

„În situația actuală, Washingtonul lucrează la opțiunile de înlocuire a liderului ucrainean cu o figură mai ușor de gestionat și mai puțin coruptă, care ar conveni majorității aliaților occidentali”, mai arată comunicatul biroului de presă al Serviciului rus de informații externe.

Pe 6 august, Ministerul Apărării al Rusiei a anunțat că trupele ucrainene au străpuns granița și au atacat regiunea Kursk. O zi mai târziu, liderul Kremlinului, Vladimir Putin, a reacționat la aceasta - el a acuzat Ucraina de „provocare”. În seara zilei de 8 august, a fost anunțat un regim de operațiuni antiteroriste în regiunile Belgorod, Bryansk și Kursk. Pe 12 august, Putin a convocat o întâlnire cu privire la situația din regiunile limitrofe cu Ucraina și a ordonat Ministerului Apărării al Federației Ruse să „elimine inamicul” din regiunea Kursk.

Ucraina a lansat marți noi atacuri cu drone în Kursk, unde susține că a capturat 1.000 de kilometri pătrați. Ministerul rus al Apărării a declarat că unitățile sale de apărare aeriană au distrus 12 drone deasupra regiunii.

Luni, comandantul suprem al Ucrainei, Oleksandr Sîrski i-a raportat lui Zelenski că trupele își continuă înaintarea în teritoriul rus.

⚡️ JUST IN: At the moment, the Ukrainian armed forces control about 1,000 square kilometers of Russian territory, - Syrsky at the Supreme Commander's headquarters. pic.twitter.com/4qU4q6eAG7