Între 60 și 100 de militari ucraineni își pierd viața zilnic în Donbas, anunță Zelenski

În fiecare zi sunt ucişi în luptă între 60 şi 100 de militari ucraineni, iar alţi aroximativ 500 sunt răniţi, a transmis Volodimir Zelenski într-o declarație pentru site-ul american Newsmax.

”Situaţia în est este cu adevărat dificilă”, subliniază acesta.

”Pierdem între 60 şi 100 de militari pe zi, ucişi în luptă, iar aproximativ 500 sunt răniţi”, precizează liderul ucrainean.

Look at the bottom right corner. Zelensky is apparently doing an exclusive interview with Newsmax, of all outlets. pic.twitter.com/zerry9H2eg