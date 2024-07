Încă un atac cu drone al Rusiei asupra Ucrainei. ”Invadatorul caută în mod activ o oportunitate de a lovi Kievul”

Rusia a lansat peste noapte al cincilea atac cu drone asupra Kievului din ultimele două săptămâni, sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei distrugând toate armele aeriene înainte ca acestea să ajungă în capitala Ucrainei, a anunţat duminică, 21 iulie, armata ucraineană, citată de Reuters.

Nu au fost înregistrate victime şi nicio pagubă semnificativă raportată, a declarat Serhi Popko, şeful administraţiei militare a capitalei ucrainene, pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

”Aceste atacuri sistematice... cu drone, dovedesc încă o dată că invadatorul caută în mod activ o oportunitate de a lovi Kievul. Ei testează noi tactici, caută noi rute de apropiere spre capitală, încercând să dezvăluie locaţia apărării noastre aeriene”, a spus Popko.

Forţele aeriene ucrainene au declarat pe Telegram că sistemele lor de apărare aeriană au distrus 35 din cele 39 de drone şi două rachete de croazieră pe care Rusia le-a lansat peste noapte.

❗️Zelenskyy: This night alone, the Russian army used almost 40 "Shahed" UAVs against Ukraine, and it is important to note that most of them were shot down by our sky defenders. pic.twitter.com/GsqFX0cARb