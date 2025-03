Trupele ucrainene au realizat un mic avans la vest de regiunea Belgorod din Federația Rusă, conform ultimului raport al Institutului American pentru Studiul Războiului (ISW). Acest progres, deși limitat, a fost confirmat de un observator militar rus, care a menționat că forțele ucrainene au pătruns în câmpurile de la sud-vest de Demidovka, aflată la nord-vest de orașul Belgorod, de-a lungul frontierei dintre cele două state.

FAILED BELGOROD INVASION

After getting smacked in Kursk, Zelensky tried to send Ukrainian special forces into Russia’s Belgorod region.

The Russians BLEW THEM UP. pic.twitter.com/NGRkhitLC3