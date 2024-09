Iranul ar putea trimite rachete balistice în Rusia „în câteva zile”. Armata rusă învață cum să le opereze

Iranul ar putea începe să livreze rachete balistice Rusiei „în câteva zile”, scrie Bloomberg, citând un oficial european anonim.

Sursele agenției au refuzat să estimeze tipul sau domeniul de aplicare al rachetelor. Reuters a scris în august, citând surse anonime din serviciile de informații, că Moscova ar putea primi „sute” de rachete balistice Fath-360 și de alt tip de la Teheran.

Folosirea rachetelor balistice Ababil sau Fateh-360 ale Iranului le-ar permite rușilor să lovească ținte ucrainene în zonele frontului apropiate de graniță, păstrând în același timp stocul Rusiei de rachete cu rază lungă, cum ar fi Iskanders, pentru lovituri mai adânci în Ucraina, susține Institutul American pentru Studiul Războiului, ISW.

❗️🇮🇷Iran will supply the 🇷🇺Russian Federation with hundreds of Fath-360 ballistic missiles for the war against Ukraine, - Reuters.

They can be called an "analogue" of HIMARS. The Iranians are currently teaching the Russians how to use these missiles launchers. pic.twitter.com/8avMrZXfml