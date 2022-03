Decizia forțelor de ordine din Rusia de a aresta protestatari care se opun războiului și care au asupra loc coli goale tocmai pentru a evita sancțiunile dure a creat un val de ironii în mediul online.

Astfel de cazuri au fost raportate în Nijni Novgorod, Ivanovo, Rostov sau Moscova.

Situația amintește de un banc care circula în perioada sovietică:

”Un rus care stătea în Piața Roșie și se uita la un panou uriaș pe care apăreau fețele lui Hrușciov și Nixon, panou pus cu ocazia vizitei americanului la Moscova. Stătea rusul și deodată zice cu tare, cu năduf, ”idiotu' dracului!”. Și imediat îl ridică milițienii și îl bat și îl duc la secție și îl bat și îl întreabă ”de ce îl vorbești, bă tovarașe, de urât pe președintele URSS?”. ”Păi eu ziceam de președintele american”. ”Lasă asta, crezi că nu știm noi cine e idiot?”, a scris artistul Cornel Brad.

Across Russia, protesters holding blank signs have been arrested by police

Photos from Nizhny Novgorod & Ivanovo (via @KevinRothrock), Rostov (via @OvdInfo) Moscow (via @irk_insider) #Russia #Ukraine pic.twitter.com/nrr3m7lWHX