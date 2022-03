Irpin s-a transformat într-un oraș fantomă dintr-o suburbie confortabilă a Kievului, scrie agenția Nexta pe Twitter care a publicat un video realizat marți, 29 martie, în ziua negocierilor de la Istanbul.

Filmulețul începe cu imaginea unui pod distrus, continuă cu secvențe care înfățișează locuințe și mașini avariate, case părăsite și cadavre pe străzi, printre mormane de moloz.

#Irpin , once a cozy and comfortable suburb of #Kyiv , has turned into a ghost town. pic.twitter.com/l3ORyeAhEd

Aceeași sursă publică și imagini sumbre cu universitatea din Irpin:

This is what the university in #Irpin looks like now. pic.twitter.com/breo9yW3f2