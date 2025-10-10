Rusia a intrat în „Faza 0” pentru un război cu NATO. „Moscova stabilește condițiile informaționale și psihologice ale campaniei sale” ANALIZĂ

Rusia se pregătește de războiul cu NATO FOTO: X@ForeignPolicy

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) susține că atacurile secrete și evidente intensificate ale Rusiei împotriva Europei indică faptul că Rusia a intrat în „Faza 0” pentru un posibil război NATO-Rusia.

Think-tank-ul american spune că Rusia stabilește condițiile informaționale și psihologice ale campaniei sale de pregătire pentru un conflict cu Alianța Nord-Atlantica.

„Președintele rus Vladimir Putin rămâne dedicat teoriei sale despre victorie, care susține că Rusia poate rezista mai mult decât Occidentul și Ucraina într-un război de uzură, și cererii sale de capitulare completă a Ucrainei”, scrie ISW.

ISW continues to assess that Russia’s increased covert and overt attacks against Europe indicate that Russia has entered “Phase 0” — the informational and psychological condition-setting phase — of its campaign to prepare for a possible NATO-Russia war in the future. https://t.co/oUKv2qB8wi pic.twitter.com/gbQxfJFP4i — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) October 9, 2025

Ads

Institutul susține că Putin a recunoscut campania de atacuri pe termen lung a Ucrainei împotriva rafinăriilor de petrol rusești, în contextul penuriei continue de benzină și al creșterilor bruște ale prețurilor în Rusia și Ucraina ocupată.

De asemenea, Kremlinul își intensifică eforturile de a utiliza tratatele de control al armelor dintre SUA și Rusia, care nu mai funcționează, pentru a obține concesii din partea Statelor Unite în războiul din Ucraina, scrie ISW.

Mișcările Kremlinului de a se retrage din PMDA vizează probabil imediat prevenirea vânzărilor americane de rachete Tomahawk către Ucraina și fac parte dintr-o campanie de control reflexiv în curs de desfășurare.

Comandamentul militar rus a redistribuit, se pare, elemente ale Armatei 41 de Arme Combinate (CAA, Districtul Militar Central [CMD]) de la sud de Pokrovsk în direcția Novopavlivka, ceea ce va îmbunătăți probabil comanda și controlul (C2) al Rusiei în ambele sectoare.

Oficialii europeni continuă să raporteze observări de drone și interferențe GPS în spațiul aerian european. Aceștia au continuat să avertizeze că recentele atacuri ale Rusiei cu drone împotriva Europei fac parte dintr-o campanie mai amplă de generare frică și dezbinare în Europa.

Forțele ucrainene au avansat recent în nordul regiunii Sumy și Novopavlivka, iar forțele rusești au avansat recent în apropiere de Kupyansk, Siversk și Pokrovsk și în zona tactică Kostyantynivka-Druzhkivka.

Ads