Intrarea dronelor rusești în Rusia ar putea fi un test al Kremlinului pentru a vedea reacția NATO și a SUA

Rusia testează reacția NATO FOTO Facebook/NATO
Intrarea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei ridică semne de întrebare privind intențiile Moscovei și limitele răbdării NATO și a reacției SUA. O analiză Sky News arată că Alianța trebuie să decidă dacă a fost vorba despre o provocare deliberată și cum să răspundă fără a escalada conflictul. În timp ce Donald Tusk vorbește despre un test al Occidentului, Uniunea Europeană pregătește noi sancțiuni, iar aliații discută consolidarea apărării la frontieră.
Potrivit dreptului internațional, dronele și rachetele sunt aeronave ale Federației Ruse, iar un atac asupra acestora poate fi, de asemenea, considerat agresiune. Dar, până miercuri la prânz, Kremlinul nu a reacționat oficial.
Propagandiștii Rusiei au încercat să acrediteze ideea că dronele au ajuns în Polonia, după ce ucrainenii le-ar fi redirecționat prin mijloace de război electronic. Acest lucru este aproape imposibil, căci sistemele de bruiaj electronic nu preiau efectiv controlul dronelor, arată Biziday.
Test pentru NATO
Donald Tusk, prim-ministrul polonez, a precizat că doar 3-4 drone dintr-un total de 19 au fost doborâte, mai exact, “cele care reprezentau o amenințare directă“.
Sky News arată că reuniunea NATO “va evalua dacă Rusia a vizat deliberat Polonia și, dacă da, de ce?”.
Premierul Poloniei, Donald Tusk, susține că a fost “probabil o provocare la scară largă“, Rusia testând în mod deliberat Occidentul, dar și răspunsul NATO.
“Prin intrarea în spațiul aerian polonez cu drone de atac, Rusia testează nu numai Polonia, ci și Statele Unite ca principală forță de descurajare a NATO”, a declarat Marko Mihkelson, președintele comisiei pentru afaceri externe a Estoniei.
NATO trebuie să găsească un echilibru atent între o reacție fermă la acest presupus test al hotărârii sale și evitarea unei escaladări a războiului în curs.
UE pregătește deja al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și probabil europenii se așteaptă ca SUA să dea în sfârșit curs amenințărilor cu sancțiuni mai dure.
Rusia încalcă spațiul NATO
