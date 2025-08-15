Iulia Navalnaia, apel disperat către Putin înainte de întâlnirea cu Trump din Alaska. Ce i-a cerut văduva lui Navalnîi liderului de la Kremlin

Iulia Navalnaia, apel disperat către Putin înainte de întâlnirea cu Trump din Alaska. Ce i-a cerut văduva lui Navalnîi liderului de la Kremlin
Iulia Navalnaia, apel disperat către Putin înainte de întâlnirea cu Trump din Alaska FOTO X/@brave_romania

Iulia Navalnaia, văduva opozantului rus Aleksei Navalnîi, decedat în februarie 2024 într-o colonie penitenciară din nordul Rusiei, i-a cerut vineri, 15 august, președintelui rus Vladimir Putin să-i elibereze pe oponenții războiului din Ucraina încarcerați în Rusia, cu câteva ore înainte de summitul din Alaska între liderul de la Kremlin și omologul său american Donald Trump, relatează AFP.

"Eliberați activiștii și jurnaliștii ruși, civilii ucraineni, toți cei închiși pentru declarații anti-război și postări pe rețelele de socializare", a declarat Iulia Navalnaia, într-un mesaj video postat pe canalul său de Telegram.

"Nu știm și nici voi nu știți ce se va întâmpla după discuțiile voastre”, a spus ea, adresându-se direct lui Trump și Putin: ”poate că rezultatele vor face o diferență. Poate că vor fi uitate într-o săptămână", a continuat ea.

"Trebuie să luați o decizie ireversibilă, ceva ce nu poate fi anulat" pentru a face din acest summit unul "istoric": un nou schimb de prizonieri, le-a cerut ea celor doi lideri.

Kievul afirmă că mii de civili ucraineni sunt reținuți în Rusia și în regiunile ocupate de Moscova în Ucraina de la invazia lansată în februarie 2022.

Rusia a restricționat drastic libertatea presei și libertatea de exprimare în mediul online din februarie 2022 și a lansat urmăriri penale împotriva a sute de persoane care și-au exprimat opoziția față de războiul din Ucraina.

Mulți opozanți ruși au fost nevoiți să fugă din țară.

"Nu are rost să pierdem ani de zile cu schimburi diplomatice", a adăugat Navalnaia, care trăiește acum în exil.

"Din păcate, eu știu mai bine decât oricine costul întârzierilor" în eliberarea prizonierilor, a continuat ea, cerându-le celor doi lideri să "facă schimb de liste" cu prizonieri pentru a-i elibera.

