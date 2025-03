Vicepreședintele SUA susține că nu a jignit Marea Britanie sau Franța când a ironizat trimiterea de trupe europene în Ucraina

Vicepreşedintele american JD Vance se arată contrariat că declarațiile sale cu privire la faptul că Marea Britanie și Franța nu pot garanta securitatea Ucrainei au fost luate ca atare la nivel internațional. Vance a explicat într-un interviu Fox News că doar americanii pot oferi garanții de securitate și a părut că ironizează cei mai apropiați aliați europeni ai SUA.

”Este absurd de necinstit. Nici măcar nu menţionez în acest fragment Regatul Unit sau Franţa, care au luptat cu curaj alături de Statele Unite în ultimii 20 de ani şi nu numai”, scrie vicepreşedintele republican, care a devenit cel mai agresiv promotor al lui politicilor lui Donald Trump în diplomaţie.

El comentează un fragment al interviului acordat uneia dintre vedetele postului preferat al conservatorilor, Sean Hannity.

În acest fragment din interviu, JD Vance estimează că încheierea unui acord economic cu Statele Unite este, pentru Ucraina, ”o garanţie de securitate mai bună decât 20.000 de militari ai vreunei ţări care nu a mai purtat un război de 30-40 de ani”.

Franţa şi Marea Britanie au propus în mod public să desfăşoare trupe de menţinerea păcii după oprirea ostilităţilor în Ucraina, cu scopul de a descuraja Rusia să invadeze din noua această ţară.

Într-un mesaj anterior pe X, J. D. Vance precizează că ”să fim clari, multe ţări care şi-au oferit ajutorul (în mod public sau privat) nu au nici experienţa şi nici echipamentul militar să facă ceva semnificativ”.

This is absurdly dishonest.

I don’t even mention the UK or France in the clip, both of whom have fought bravely alongside the US over the last 20 years, and beyond. https://t.co/hrkb5pTV8p