Putin a făcut "concesii importante" în fața lui Trump în chestiunea Ucrainei, susține vicepreședintele SUA, J.D. Vance

Autor: Mihai Diac
Duminica, 24 August 2025, ora 19:15
Vladimir Putin, primit de Donald Trump în Alaska - FOTO Hepta

Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a declarat că Moscova a făcut 'concesii semnificative' în privința Ucrainei față de președintele american Donald Trump, la summitul pe care magnatul republican l-a organizat la 15 august în statul american Alaska cu omologul său rus, Vladimir Putin, informează duminică, 24 august, AFP.

'Cred că rușii i-au făcut concesii importante președintelui Trump, pentru prima dată în trei ani și jumătate de conflict. De fapt, vor să fie flexibili în ceea ce privește unele dintre cerințele lor principale', a declarat vicepreședintele american într-un interviu acordat postului NBC, difuzat duminică.

Emisarul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, se află duminică la Kiev, la fel și prim-ministrul canadian Mark Carney, ambii alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a independenței ucrainene, într-un moment în care eforturile diplomatice de a pune capăt conflictului par a fi blocate.

Dimpotrivă, potrivit vicepreședintelui SUA, Rusia 'discută ce ar fi necesar pentru a pune capăt războiului'.

'Desigur, nu au reușit încă complet, iar războiul nu s-a terminat, dar suntem angajați într-un proces diplomatic de bună credință', a declarat J.D. Vance.

Vicepreședintele american a afirmat chiar că Statele Unite, al căror președinte a realizat o apropiere spectaculoasă de omologul său rus, 'încearcă să negocieze cât mai mult posibil cu rușii și cu ucrainenii pentru a găsi un teren comun și a opri masacrele'.

J.D. Vance i-a luat apărarea lui Trump, care 'încearcă să se angajeze într-o diplomație foarte agresivă, foarte energică'.

'Războiul nu este în interesul nimănui. Nu este în interesul Europei, nici în interesul Statelor Unite și nu credem că Rusia sau Ucraina au vreun interes să continue' să lupte, a concluzionat el.

În ciuda eforturilor de mediere lansate de președintele Statelor Unite - cu summitul de la Anchorage, din Alaska, cu Putin și primirea ulterioară la Casa Albă a lui Zelenski și a mai multor aliați ai săi europeni - pozițiile Moscovei și Kievului par ireconciliabile, comentează AFP.

Cele două țări aflate în război se acuză una pe alta că blochează organizarea unei eventuale întâlniri între președinții lor.

