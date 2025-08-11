JD Vance spune că SUA caută o soluție acceptabilă pentru ambele părți, pentru încheierea războiului din Ucraina: „Nu va face pe nimeni foarte fericit"

Autor: Daniel Groza
Luni, 11 August 2025, ora 07:16
197 citiri
JD Vance spune că SUA caută o soluție acceptabilă pentru ambele părți, pentru încheierea războiului din Ucraina: „Nu va face pe nimeni foarte fericit"
JD Vance, vicepreședintele SUA FOTO Hepta

JD Vance, vicepreședintele SUA, crede că este puțin probabil ca o înțelegere negociată între Rusia și Ucraina să satisfacă ambele părți și că orice acord de pace va lăsa probabil atât Moscova, cât și Kievul „nemulțumite”, relatează Reuters.

El a afirmat că Statele Unite urmăresc o soluție acceptabilă pentru ambele părți.

„Nu va face pe nimeni foarte fericit. Probabil că, în final, atât rușii, cât și ucrainenii vor fi nemulțumiți”, a declarat el în emisiunea Sunday Morning Futures cu Maria Bartiromo, difuzată de Fox News.

Întâlnirea din Alaska

Donald Trump a declarat vineri că se va întâlni cu omologul său rus Vladimir Putin la 15 august, în Alaska, pentru a negocia încetarea războiului din Ucraina.

Trump a declarat că Rusia și Ucraina sunt aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului care durează de trei ani și jumătate, posibil cu cedarea unor teritorii importante de către Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat însă sâmbătă că Ucraina nu poate să încalce Constituția în chestiuni teritoriale, adăugând că „ucrainenii nu vor ceda teritoriile lor ocupanților”.

În interviul acordat Fox News vineri, Vance a declarat că Statele Unite lucrează la programarea unor discuții între Putin, Zelenski și Trump, dar că nu crede că ar fi productiv ca Putin să se întâlnească cu Zelenski înainte de a discuta cu Trump.

„În acest moment, încercăm să stabilim, sincer, programul și alte detalii, pentru a stabili când acești trei lideri se vor putea întâlni și vor discuta despre încheierea conflictului”, a declarat el.

Un oficial al Casei Albe a declarat sâmbătă seara că Trump este deschis ideii unei întâlniri la nivel înalt cu ambii lideri, dar că, în acest moment, Casa Albă pregătește întâlnirea bilaterală solicitată de Putin.

SUA și Rusia pregătesc un acord de încetare a focului cu retragerea Forțelor Armate Ucrainene din Donbas, potrivit Bloomberg
SUA și Rusia pregătesc un acord de încetare a focului cu retragerea Forțelor Armate Ucrainene din Donbas, potrivit Bloomberg
Statele Unite și Federația Rusă ar purta negocieri preliminare privind un posibil acord de încetare a focului în Ucraina, care ar putea consfinți controlul Moscovei asupra unor teritorii...
Donald Trump și Vladimir Putin, întâlnire săptămâna viitoare. Urmează o discuție în trei, la care va participa și Volodimir Zelenski
Donald Trump și Vladimir Putin, întâlnire săptămâna viitoare. Urmează o discuție în trei, la care va participa și Volodimir Zelenski
O întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare, a declarat miercuri un oficial al Casei Albe, dar SUA nu renunță la planul de a impune...
#razboi Ucraina, #negocieri, #Donald Trump, #Vladimir Putin, #intalnire, #acord de pace , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali a intrat in direct si a inceput "tirada"! Cum a numit-o pe FCSB, dupa 0-1 cu Unirea Slobozia
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Tancurile Leopard ale Ucrainei ajung la Pokrovsk, in timp ce 100.000 de soldati rusi strang cercul in jurul orasului

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Donald Trump scoate forțele federale pe străzile din Washington. A declarat război oamenilor străzii: "Le vom oferi locuri unde să doarmă, dar DEPARTE de capitală.”
  2. JD Vance spune că SUA caută o soluție acceptabilă pentru ambele părți, pentru încheierea războiului din Ucraina: „Nu va face pe nimeni foarte fericit"
  3. Cod roșu de caniculă în două județe, portocaliu în alte trei. În ce zone ajunge temperatura până la 41 de grade Celsius
  4. Fostul președinte al Rusiei a găsit vinovatul pentru continuarea războiului: "Imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean"
  5. „Capcana lui Tucidide”. Cum a devenit un istoric din Grecia Antică o armă în geopolitica secolului XXI
  6. După ce-l pierduse pe Trump, acum Putin îl ”ciuruiește”: Are 3 propuneri pe care i le pune ”la semnat”, toate câștigătoare
  7. Iranul anunță că va bloca un eventual coridor american în Caucaz, cu sau fără sprijinul Rusiei
  8. Țara europeană care ia măsuri față de planurile Israelului de expansiune în Gaza. „Acest lucru nu se va schimba”
  9. Inundații apocaliptice, mări de ceață și câmpuri de luptă înghețate. În războaiele viitorului, vremea ar putea fi „transformată în armă”
  10. Declarația comună prin care țările nordice și baltice își reafirmă sprijinul față de Ucraina și ”războiul ilegal” dus de Rusia înaintea întâlnirii Trump-Putin