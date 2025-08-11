JD Vance spune că SUA caută o soluție acceptabilă pentru ambele părți, pentru încheierea războiului din Ucraina: „Nu va face pe nimeni foarte fericit"

JD Vance, vicepreședintele SUA, crede că este puțin probabil ca o înțelegere negociată între Rusia și Ucraina să satisfacă ambele părți și că orice acord de pace va lăsa probabil atât Moscova, cât și Kievul „nemulțumite”, relatează Reuters.

El a afirmat că Statele Unite urmăresc o soluție acceptabilă pentru ambele părți.

„Nu va face pe nimeni foarte fericit. Probabil că, în final, atât rușii, cât și ucrainenii vor fi nemulțumiți”, a declarat el în emisiunea Sunday Morning Futures cu Maria Bartiromo, difuzată de Fox News.

Întâlnirea din Alaska

Donald Trump a declarat vineri că se va întâlni cu omologul său rus Vladimir Putin la 15 august, în Alaska, pentru a negocia încetarea războiului din Ucraina.

Trump a declarat că Rusia și Ucraina sunt aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului care durează de trei ani și jumătate, posibil cu cedarea unor teritorii importante de către Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat însă sâmbătă că Ucraina nu poate să încalce Constituția în chestiuni teritoriale, adăugând că „ucrainenii nu vor ceda teritoriile lor ocupanților”.

În interviul acordat Fox News vineri, Vance a declarat că Statele Unite lucrează la programarea unor discuții între Putin, Zelenski și Trump, dar că nu crede că ar fi productiv ca Putin să se întâlnească cu Zelenski înainte de a discuta cu Trump.

„În acest moment, încercăm să stabilim, sincer, programul și alte detalii, pentru a stabili când acești trei lideri se vor putea întâlni și vor discuta despre încheierea conflictului”, a declarat el.

Un oficial al Casei Albe a declarat sâmbătă seara că Trump este deschis ideii unei întâlniri la nivel înalt cu ambii lideri, dar că, în acest moment, Casa Albă pregătește întâlnirea bilaterală solicitată de Putin.

