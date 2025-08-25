JD Vance anunță un nou termen pentru pace în Ucraina, după ce Trump a uitat de cele "24 de ore" din campanie. "Avem un președinte care încearcă să oprească masacrele"

Vicepreședintele american JD Vance a declarat că speră ca războiul Rusiei împotriva Ucrainei să se poată încheia în mai puțin de șase luni, „sperăm că nu mai mult”, într-un interviu pentru NBC.

Vance a spus că este optimist în ceea ce privește „diplomația energică” a președintelui american Donald Trump.

„Avem un președinte care se angajează într-o diplomație energică pentru a încerca să oprească masacrele. Așa și trebuie să fie, cred că poporul american ar trebui să fie mândru de acest lucru și, indiferent de rezultatul final, fie că războiul se va termina în trei luni sau șase luni, sau, sperăm, nu mai mult – dar poate ar trebui să fim mândri că avem un președinte care încearcă să oprească masacrele.”

Vance a recunoscut, însă, că există „suișuri și coborâșuri” în negocieri.

„Uneori simțim că am făcut progrese mari cu rușii și, uneori, așa cum a spus președintele, a fost foarte frustrat de ruși. Și vom continua să facem ceea ce trebuie să facem pentru a pune capăt acestei situații; nu cred că se va întâmpla peste noapte.”

Vicepreședintele american a adăugat că încetarea uciderilor va depinde de posibilitatea ca rușii și ucrainenii să găsească o cale de mijloc.

În ultimele zile, țările occidentale au intensificat din nou discuțiile privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, despre care secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că vor consta în două niveluri.

De asemenea, oficialii europeni discută un plan de trimitere de personal militar britanic și francez în Ucraina, ca parte a unui acord de pace. Aproximativ 10 țări sunt pregătite să furnizeze trupe.

