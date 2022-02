Preşedintele SUA, Joe Biden, a anunțat luni seară, 28 februarie, că țara sa este dispusă să impună noi sancțiuni împotriva Rusiei, în contextul în care prima rundă de negocieri privind conflictul din Ucraina s-a finalizat fără niciun rezultat.

Liderul de la Casa Alba a transmis că SUA şi aliaţii lor vor continua să ofere sprijin Ucrainei.

”Am vorbit astăzi cu aliaţii şi partenerii pentru a discuta despre războiul neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei. Continuăm să acordăm sprijin pentru poporul ucrainean, în timp ce acesta îşi apără ţara şi ne afirmăm disponibilitatea de a continua să impunem costuri severe Rusiei dacă situaţia nu se detensionează”, a scris Biden pe Twitter.

I spoke today with Allies and partners to discuss Russia’s unprovoked war on Ukraine. We are continuing our support for the Ukrainian people as they defend their country and affirmed our readiness to keep imposing severe costs on Russia if they do not de-escalate. pic.twitter.com/mpQKYOvmUj