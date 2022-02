Biden și Zelenski au discutat despre formarea unei coaliții anti-război. Anunțul președintelui ucrainean după convorbirea de 40 de minute

Liderul SUA, Joe Biden, a avut vineri seară, 25 februarie, o nouă discuție cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski.

Potrivit Casei Albe, discuția telefonică între cei doi a durat 40 de minute.

Zelenski a postat pe Twitter un mesaj în care precizează că discuțiile au vizat „impunerea unor sancţiuni mai dure, asistenţă concretă în domeniul apărării, precum şi formarea unei coaliţii anti-război”.

Strengthening sanctions, concrete defense assistance and an anti-war coalition have just been discussed with @POTUS. Grateful to 🇺🇸 for the strong support to 🇺🇦!