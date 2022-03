Şeful diplomaţiei UE, Josep Borrell, a reacționat duminică, 13 martie, după ce primarii din două orașe ucrainene au fost răpiți de forțele ruse.

Josep Borrell a condamnat Rusia, acuzând-o că vrea să instaleze în Ucraina ”structuri guvernamentale alternative ilegitime.”

The EU strongly condemns the kidnapping of the mayors of Melitopol and Dniprorudne by Russian armed forces.

It is yet another attack on democratic institutions in #Ukraine and an attempt to establish illegitimate alternative government structures in a sovereign country.