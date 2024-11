Diplomatul-șef al UE a coborât în buncăr, din cauza lui Putin: „Aceasta este realitatea poporului ucrainean” FOTO

Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a fost nevoit să-și petreacă dimineața zilei de luni, 11 noiembrie, într-un adăpost antiaerian din cauza unei alerte de raid aerian emise la Kiev.

Josep Borrell a postat pe X și o fotografie în care apare în adăpost.

„Îmi încep ziua la Kiev în adăpost, în timp ce Rusia lansează un nou atac cu rachete. Aceasta este realitatea zilnică pentru poporul ucrainean de la invazia pe scară largă a Rusiei”, a scris pe X, șeful diplomației europene.

Starting my day in Kyiv in the shelter, as Russia unleashes another missile attack.

This is the daily reality for the Ukrainian people since Russia‘s full-scale invasion. pic.twitter.com/4h3Yrljrxy