Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Josep Borrell, a vizitat duminică, 10 noiembrie, unul dintre principalele centre ale armatei ucrainene, unde a fost informat cu privire la cele mai urgente nevoi de echipamente în procesul de formare a noilor soldaţi, precum şi la una dintre scenele abuzurilor comise de trupele Kremlinului împotriva civililor în nordul Ucrainei.

Politicianul spaniol va părăsi funcţia peste câteva zile şi a sosit la Kiev sâmbătă, în ceea ce este a cincea şi ultima sa vizită în ţară de la începutul invaziei ruse.

Pe lângă faptul că s-a familiarizat cu procesul de formare a noilor soldaţi şi specialişti la acest centru de formare, Borrell a reamintit autorităţilor ucrainene că UE a oferit deja formare în ţările membre pentru aproximativ 60.000 de soldaţi ucraineni.

Alţi 15.000, a explicat Borrell, vor primi aceeaşi formare în UE până la sfârşitul anului.

Potrivit unor surse oficiale ucrainene, Kievul speră să mobilizeze 160.000 de soldaţi suplimentari până la sfârşitul anului 2024 pentru a continua să limiteze ofensiva armatei ruse, care are o superioritate numerică clară faţă de armata ucraineană.

După ce a vizitat, împreună cu doi supravieţuitori, subsolul şcolii din satul Iahidne din apropiere de Cernihiv, unde forţele ruse au ţinut ostatice 360 de persoane în timpul ocupaţiei de o lună de la începutul războiului, Borrell s-a pronunţat împotriva oricărei soluţionări a conflictului care nu implică pedepsirea crimelor de război ruseşti.

I visited a military training site where brave Ukrainian soldiers are being prepared for combat.

The EU supports Ukraine through @STC_EUMAM_UA. By the end of winter, 75.000 troops will have been trained.

Our military support to 🇺🇦 is the best investment into European security. pic.twitter.com/L06EX2j58d