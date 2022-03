Parlamentarul leton Juris Jurass, membru al Partidului Conservator din țara baltică, s-a alăturat luptei ucrainenilor împotriva invaziei ruse.

În vârstă de 46 de ani, Juris Jurass conduce Comisia pentru afaceri juridice a parlamentului.

Partidul din care face parte a confirmat că parlamentarul a ajuns în Ucraina.

”Se află în Ucraina. S-a alăturat luptătorilor pentru libertate din Ucraina. Aceasta a fost decizia lui personală și o respect pe deplin”, a declarat pentru Reuters Janis Bordans, ministrul Justiției și președintele Noului Partid Conservator, parte a coaliției de guvernare.

Recent, ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a anunțat că peste 20.000 de oameni din 52 de ţări s-au oferit să lupte în Ucraina, unde vor servi într-o Legiune internaţională nou creată.

Parlamentul Letoniei a votat săptămâna trecută, în unanimitate, o lege care le permite cetăţenilor săi să lupte în Ucraina, dacă doresc.

