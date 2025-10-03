Un jurnalist francez a murit într-un atac al rușilor, în Ucraina. El și un fotograf ucrainean ar fi fost special vizați de drona FPV

Reporterul și fotograful francez Antoni Lallican a fost ucis, iar fotograful ucrainean Heorhii Ivanchenko a fost rănit într-un atac cu o dronă rusească, a anunțat Brigada Mecanizată Separată 4 a Ucrainei pe 3 octombrie.

Brigada a declarat că jurnaliștii au fost vizați de un atac țintit cu o dronă rusească de tip „first-person view” (FPV), relatează Kyiv Independent.

Ivanchenko, un fotojurnalist ucrainean și membru al Asociației Ucrainene a Fotografilor Profesioniști, a fost rănit. Starea sa este stabilă, potrivit brigăzii.

Ambii bărbați purtau echipament de protecție marcat „Press”, a declarat brigada, condamnând atacul ca fiind o încălcare a dreptului internațional umanitar.

Potrivit Reporteri fără Frontiere (RSF), forțele ruse au ucis cel puțin 13 jurnaliști și au rănit aproape 50 de la începutul invaziei la scară largă, începând din februarie 2022. RSF, împreună cu Institutul de Informații în Masă, a documentat aproape 150 de cazuri de jurnaliști vizați de abuzurile rusești în timp ce își desfășurau activitatea.

Asociația Ucraineană a Fotografilor Profesioniști a declarat că Ivanchenko a fost supus unei intervenții chirurgicale după ce a fost „grav rănit”.

„Ne plecăm capetele în memoria lui Antoni și sperăm la recuperarea cât mai rapidă a lui Heorhii”, a declarat grupul într-un comunicat.

Ivanchenko lucrase anterior cu Kyiv Independent ca fotograf independent.

Lallican, un fotojurnalist stabilit la Paris, a relatat despre probleme sociale și umanitare din zonele de conflict din întreaga lume. El a sosit pentru prima dată în Ucraina în martie 2022, la scurt timp după ce Rusia a lansat invazia sa la scară largă, și de atunci a documentat impactul războiului, în special în regiunea Donețk.

Brigada a transmis condoleanțe familiei și colegilor lui Lallican și a declarat că atacul este o dovadă suplimentară a „cinismului și brutalității” armatei ruse.

Odată cu utilizarea accelerată a dronelor de către forțele ruse, dronele cu rază scurtă de acțiune au devenit una dintre cele mai mortale amenințări atât pentru civilii din zonele de front, cât și pentru armata ucraineană de pe câmpul de luptă.

