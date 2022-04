Șeful republicii ruse Cecenia, Ramzan Kadîrov, a afirmat luni, 11 aprilie, că un atac va fi declanșat nu numai asupra Mariupolului, ci și asupra capitalei Kiev și a altor orașe ucrainene.

Într-un videoclip postat luni dimineața pe canalul său Telegram, Kadîrov a precizat că va ”elibera complet (regiunile de est Lugansk și Donețk)... și apoi voi lua Kievul și toate celelalte orașe. (...) Vă asigur că nici un pas nu va fi făcut înapoi”, a declarat liderul cecen, potrivit BBC.

Oficialii ruși au declarat, în repetate rânduri, că ținta lor constituie ”eliberarea completă” a Donbasului, adică a regiunilor Lugansk și Donețk.

Ramzan #Kadyrov says he received an order from #Putin to conquer first of all the regions of #Donetsk and #Luhansk and after that #Kyiv and all the other cities. pic.twitter.com/EbH2YxkwaX