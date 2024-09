Sângerosul lider al Ceceniei Ramzan Kadîrov se laudă că a trimis alte două vehicule electrice Cybertrucks Tesla pe linia frontului cu Ucraina. Potrivit acestuia, „echipamentele occidentale se descurcă perfect cu sarcinile care le sunt atribuite împotriva echipamentelor occidentale”.

„Încă două Cybertruck-uri sunt trimise în zona operațiunii speciale. Echipamentul occidental face o treabă excelentă împotriva propriilor „ucraNATOri” occidentale. Mobilitate, confort, manevrabilitate – astfel de calități ale unui vehicul electric sunt foarte solicitate aici. Acestea nu au fost afectate de oprirea de la distanță. Mașinile funcționează fără probleme și fără defecțiuni. Aceasta este cea mai bună reclamă pentru Cybertruck. Știm cum ar trebui să fie utilizate.”

Aceste două Cybertrucks Tesla sunt la fel dotate cu mitraliere și sunt utilizate pentru a doborî drone, deși nu e clar unde vor fi încărcate pe front.

Kadyrov said he had moved two more Tesla Cybertrucks to the front line

According to him, "Western equipment copes perfectly well with the tasks assigned to them against their own Western Ukranazi. Mobility, convenience, maneuverability - such qualities of an electric vehicle are… pic.twitter.com/psGl4bzNT9