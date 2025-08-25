Ucraina riscă să rămână fără Internetul de care depinde tot frontul. Polonia nu va mai plăti adonamentul pentru Starlink, a decis noul președinte polonez, prieten cu Simion

Polonia nu mai plătește abonamentul Starlink pentru armata lui Zelenski FOTO X/@MahalaxmiRaman

Începând cu 1 octombrie, Polonia nu va mai putea plăti pentru accesul Ucrainei la rețeaua de sateliți de comunicații Starlink, după ce noul președinte conservator polonez Karol Nawrocki a blocat prin veto o lege care prelungea plata acestui abonament prin care Ucraina are acces la rețeaua de sateliți a miliardarului Elon Musk, o rețea esențială pentru comunicațiile și operațiunile de luptă ale armatei ucrainene în războiul cu Rusia, transmite Reuters.

'Legea, față de care președintele Nawrocki a opus veto, extindea perioada de asistență, adică finanțarea din Fondul de Ajutor pentru Ucraina, până în martie anul viitor', a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului polonez al Digitalizării. 'Prin urmare, nu mai există bază legală pentru această finanțare începând cu 1 octombrie', a adăugat oficialul citat.

Președintele Karol Nawrocki a blocat prin veto o lege care prelungește măsurile de asistență socială pentru refugiații ucraineni și a propus în locul acestui act normativ o inițiativă legislativă de limitare a accesului ucrainenilor la alocațiile pentru copii și la asistența medicală. Această lege împotriva căreia președintele a opus veto cuprinde însă și dispozițiile ce oferă baza legală prin care Polonia plătește pentru Ucraina accesul la Starlink.

Un purtător de cuvânt al președintelui Nawrocki a declarat între timp că dispozițiile legale referitoare la continuarea plății abonamentului Starlink pentru Ucraina vor putea fi repuse în aplicare dacă parlamentul adoptă proiectul de lege propus de șeful statului.

Karol Nawrocki, susținut de formațiunea conservatoare eurosceptică Lege și Justiție (PiS), a câștigat pe 1 iunie alegerile prezidențiale la mică diferență în fața primarului Varșoviei, Rafal Trzaskowski, susținut de premierul liberal eurofil Donald Tusk. Actualul veto prezidențial se înscrie în lupta politică dintre conservatorii noului președinte și premierul Tusk.

În campania electorală, Karol Nawrocki s-a angajat să continue ajutorul militar pentru Ucraina, dar a respins ideea aderării acesteia la NATO. El a promis de asemenea să nu trimită trupe poloneze în Ucraina și că va fi 'mai critic' față de Kiev, în comparație cu fostul președinte Andrzej Duda, cu care împărtășea aceeași orientare ideologică.

Prin rețeaua de sateliți Starlink, miliardarul american Elon Musk a ajutat Ucraina să mențină operaționale internetul și comunicațiile, după ce odată cu lansarea invaziei, în februarie 2022, Rusia a distrus rețelele de internet și telefonie mobilă ucrainene.

Armata ucraineană depinde în mare măsură de terminalele Starlink ale companiei SpaceX pentru comunicațiile pe câmpul de luptă și pentru unele operațiuni cu drone. Aceste sisteme s-au dovedit rezistente în fața operațiunilor de spionaj și bruiaj desfășurate de inamic.

Conform guvernului de la Kiev, până în aprilie anul acesta Ucraina a primit peste 50.000 de terminale Starlink. Ușor de transportat și de utilizat, aceste dispozitive de mărimea unei cutii de pizza comunică cu miile de sateliți SpaceX plasați pe orbită. Primele terminale au fost furnizate Ucrainei chiar de SpaceX, altele fiind donații finanțate de Polonia, SUA și Germania.

