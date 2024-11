Ucraina a atacat cu drone unitatea militară Kapustin Yar din regiunea Astrahan, din Rusia. Atacul vine după ce o rachetă intercontinentală a fost lansată de la poligonul de tragere de acolo.

Riposta vine după un atac al Rusiei asupra oraşului Dnipro din centrul Ucrainei care a avariat joi, 21 noiembrie, o întreprindere industrială şi un centru de reabilitare şi a provocat două incendii în oraş.

Este prima dată când Rusia foloseşte o rachetă atât de puternică, cu rază lungă de acţiune, în cursul acestui război. Mai mult, e prima dată în istorie când o rachetă intercontinentală este folosită în luptă.

Drones have attacked military unit at Kapustin Yar firing range in Astrakhan region https://t.co/cXUfHhWp6I pic.twitter.com/bKhVO4QWUM

Guvernatorul regional Serhii Lîsak a declarat că serviciile de urgenţă lucrau în continuare pentru a verifica consecinţele atacului.

🇺🇦⚡ #Ukraine: Explosions rang out in Dnipro during Russian missile assault.

Ads

Since early in the morning, the Russian army has massively attacked the region.

For now, it is known about the damage to an industrial enterprise in #Dnipro. There were also two fires in the city. pic.twitter.com/IGntMGCdNY