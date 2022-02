Armata rusă a bombardat un bloc de locuințe din Kiev. Declaraseră că nu atacă ținte civile

Un bloc de apartamente din Kiev a fost bombardat de forțele ruse, în timpul asaltului de la Kiev, vineri dimineața, 25 februarie. Pompierii au luptat ore bune cu flăcările, notează CNN.

Clădirea a fost lovită de tirurile ruse, asta deși oficialii de la Moscova au pretins faptul că nu armata nu va ținti civil. Președintele Volodimir Zelenski a precizat că rușii atacă atât ținte militare, cât și civile.

Un consilier al ministrului ucrainean de interne a precizat și el faptul că armata rusă a lovit capitala cu rachete balistice și de croazieră.

on the ground in Kyev right now (via Anton Geraschenko) pic.twitter.com/SgE8Ikc96P