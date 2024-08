Incursiunea ucraineană - care se află în desfăşurare de mai multe zile în regiunea rusă Kursk - este o consecinţă a agresiunii ruse a Ucrainei, comentează joi, 8 august, un consilier al administraţiei prezidenţiale ucrainene, Mihailo Podoliak, relatează AFP.

Autorităţile ucrainene păstrează de marţi o tăcere aproape totală asupra situaţiei şi nu au făcut niciun comentariu direct.

🇺🇦 "KURSK INCURSION WILL IMPROVE KIEV'S HAND IN FUTURE PEACE DEAL" - Zelensky’s top aide.

Mikhail Podoliak says Ukraine’s aims in the sporadic operation are meant to give Kiev a better position for negotiations, by incurring extra losses on Russia and demoralizing the local… pic.twitter.com/PZBVznDq0U