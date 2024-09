Ucraina atacă Mongolia, în timp ce Putin sfidează Occidentul: ”Împarte responsabilitatea pentru crimele de război”

Mongolia a fost acuzată că „împarte responsabilitatea” pentru „crimele de război” ale lui Vladimir Putin, după ce autoritățile nu l-au arestat pe președintele Rusiei în timpul unei vizite oficiale de marți, 3 septembrie.

Kievul s-a alăturat militanților pentru drepturile omului pentru a îndemna Mongolia să execute mandatul de arestare al Curții Penale Internaționale (CPI), care a fost emis anul trecut, insistând că are „obligația” de a face acest lucru, scrie The Telegraph.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe ucrainean, Heorhiy Tykhyi, a declarat: „Mongolia a permis unui criminal acuzat să se sustragă justiției, împărțind astfel responsabilitatea pentru crimele de război”.

În schimb, liderul rus a fost întâmpinat de o gardă de onoare, când a aterizat la Ulaanbaatar, capitala Mongoliei, pentru a-și începe călătoria de mare profil.

Vizita lui Putin marchează prima sa deplasare într-o ţară membră a Curţii Penale Internaţionale (CPI) după emiterea unui mandat de arestare pe numele său, informează AFP.

Curtea Penală Internaţională şi autorităţile ucrainene au îndemnat Mongolia să-l aresteze pe Putin, vizat de acest mandat pentru suspiciune de deportare ilegală a unor copii ucraineni în Rusia.

🛬 President of Russia Vladimir #Putin arrives in Mongolia on an official visit.

📍 Ulaanbaatar, September 2, 2024#RussiaMongolia 🇷🇺🇲🇳 pic.twitter.com/5S3fDnswN9