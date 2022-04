Oficialii de la Kiev au dus luni, 4 aprilie, jurnaliștii din presa internațională la o groapă comună din Motîjîn, unde au fost aruncate cadavrele mai multor civili ucraineni.

Kremlinul neagă acuzațiile care i se aduc privind masacrul de la Bucea și susține că ar fi o ”regie” a ucrainenilor.

Corespondenții din presa internațională au fost însoțiți de oficiali ucraineni la groapa comună din Motîjîn, scrie hotnews.

Conform sursei citate, șeful consiliului local din Makariv (un sat din apropierea Motîjîn), Vadim Tokar, a declarat pentru Reuters că familia i-a fost luată ostatică de soldații ruși cu două sau trei zile înainte ca militarii să se retragă.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

„Trupurile încă zac aici, nu le putem scoate deoarece există suspiciunea că ele sunt minate”, a zis el, prin telefon.

Anton Herașcenko, consilier în cadrul Ministerului de Interne din Ucraina, a afirmat că trupurile fără suflare ale primăriței din Motîjîn, Olha Suhenko, soțului ei - Ilhor Suhenko și a fiului lor - Oleksandr - au fost acoperite cu nisip, iar groapa în care au fost aruncate era de mica adâncime.

”Ocupanții ruși au fost aici. Ei au torturat și ucis întreaga familie și pe primărița satului (n. r. din Motîjîn”, a declarat Anton Herașcenko.

Journalists were shown the mass grave in the village of Motyzhyn in the #Kyiv region, which was found after the retreat of the #Russian military. pic.twitter.com/dwsmqpnj6Y