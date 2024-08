Avertismentul Kievului după ce Belarus a mobilizat ”un număr semnificativ de soldați” la granița de nord a Ucrainei

Ucraina a acuzat duminică, 25 august, vecinul său Belarus, un aliat apropiat al Rusiei, că "masează" trupe la graniţa lor comună şi a avertizat Minskul împotriva unor posibile "acte neprietenoase", relatează AFP.

Ministerul ucrainean de Externe a transmis că a observat că Belarus "masează un număr semnificativ de soldaţi (...) în regiunea Gomel, în apropiere de graniţa de nord a Ucrainei, sub pretextul unor manevre".

"Îi avertizăm pe oficialii belaruşi să nu facă o greşeală tragică sub presiunea Moscovei şi îndemnăm forţele armate (ale Belarusului - n.r.) să înceteze actele lor neprietenoase şi să retragă trupele de la graniţa cu Ucraina la o distanţă mai mare decât distanţa de tragere a sistemelor Belarusului", a adăugat diplomaţia ucraineană într-un comunicat.

Belarus has pulled its army and Wagner to the border with Ukraine ❗️

The time has come for a COALITION OF THE WILLING to protect Ukraine's borders to keep resources free for the Ukrainian army! pic.twitter.com/VpNi54CAZv