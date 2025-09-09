Ucraina dă lovitura armatei lui Putin: A inventat o armă inteligentă care a distrus 150 de drone rusești într-o noapte VIDEO

Războiul Moscovei din țara vecină a depășit 1.290 de zile și continuă cu mare intensitate, în ciuda apelurilor președintelui Donald Trump pentru încetarea conflictului. Însă acum Ucraina dă o lovitură armatei lui Putin, după ce a inventat o armă inteligentă care a distrus 150 de drone rusești într-o singură noapte. Informația a fost confirmată de către Volodimir Zelenski, care a spus că noile drone interceptoare ale Kievului au reușit să doboare dronele inamice, inclusiv cele tip Shahed.

Aceasta reprezintă aproximativ o cincime din dronele lansate de Rusia în cel mai mare atac al său de până acum. Este un alt semn al eforturilor Ucrainei de a transforma un concept cândva inovator într-un pilon al apărării aeriene, potrivit Business Insider.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică că dronele-interceptor ale țării sale au doborât 150 de drone rusești de atac cu rază lungă de acțiune și drone-momeală într-o singură noapte. În discursul său public obișnuit, Zelenski a spus că Rusia a lansat un total de 810 drone într-un singur val, inclusiv peste 400 de aeronave fără pilot tip Shahed.

Conform calculelor sale, aproape o cincime din valul de drone a fost doborât în acea seară de drone interceptor — un sistem emergent de apărare aeriană cu costuri reduse, pe care Ucraina se grăbește să îl producă la scară largă. „Desigur, nu totul este încă doborât și trebuie să ne consolidăm în continuare apărarea aeriană”, a declarat Zelenski în discursul său.

Dronele interceptor, create inițial pentru a prinde și distruge aeronavele de recunoaștere, sunt sisteme aeriene fără pilot de mare viteză, care trebuie să zboare suficient de repede pentru a urmări ținta în aer și a se prăbuși asupra ei.

Multe dintre acestea sunt drone tip first-person-view, care transmit imagini live către un pilot care trebuie să conducă sistemul către țintă. Odată cu utilizarea tot mai frecventă a dronelor Shahed de către Rusia, Ucraina își concentrează acum eforturile de dezvoltare a interceptorilor pentru a combate munițiile zburătoare.

La fel ca în cazul majorității tehnologiilor autohtone de drone din Ucraina, efortul este în mare parte descentralizat, fiind condus de o serie de producători locali. Fiecare produce propria dronă, care este vândută sau donată trupelor ucrainene de apărare aeriană, în coordonare cu guvernul.

Rusia a lovit sediul Parlamentului din Kiev

„Aceasta este o prioritate absolută”, a declarat Zelenski duminică. „Rușii mențin numărul de Shahed în atacurile masive la un nivel de 300-400 pe atac, iar interceptorii noștri trebuie să atingă un nivel corespunzător. Acest lucru este realist.”

Restul sistemului de apărare aeriană al Ucrainei se bazează pe bruiaj, rachete aer-aer, rachete sol-aer și grupuri mobile de foc, care sunt echipaje de vehicule echipate cu mitraliere montate.

Dar acestea au fost adesea copleșite de numărul mare de drone lansate de Rusia într-un singur val. Moscova a început să acumuleze din ce în ce mai multe drone de atac și rachete balistice pentru a le lansa în număr mai mare în același timp.

Shahed-136, inițial de proiectare iraniană, a fost un element de bază al acestor baraje nocturne. Se știe că drona zboară cu o viteză maximă de aproximativ 115 mph (185 km/h), astfel încât un interceptor trebuie să fie de obicei mai rapid pentru a ajunge din urmă Shahed, după detectarea aparatului rus.

Kremlinul folosește și o dronă similară, cunoscută sub numele de Gerbera, concepută pentru a imita Shahed în încercarea de a copleși apărarea aeriană a Ucrainei. Kievul speră astfel că interceptorii vor putea fi folosiți în curând ca o modalitate ieftină și fiabilă de a contracara atacurile inamice. Se estimează că o unitate Shahed costă Rusia aproximativ 35.000 de dolari, în timp ce mulți interceptori costă de obicei între 2.000 și 6.000 de dolari fiecare.

Zelenski a declarat duminică că guvernul său a asigurat finanțarea și contractele pentru interceptori. „Dezvoltarea acestei tehnologii de interceptare, implementarea ei, instruirea echipajelor, toate acestea salvează vieți”, a spus el.

Ucraina a declarat că atacul cu drone de duminică – cel la care s-a referit Zelenski – a fost cel mai mare val al Rusiei de până acum. Aproximativ 56 de drone au trecut de apărarea aeriană ucraineană, cel puțin una dintre ele lovind sediul Parlamentului din Kiev, au declarat oficialii. Cel puțin patru persoane, inclusiv un copil, au fost ucise în atac, au declarat autoritățile ucrainene.

