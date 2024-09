Kievul şi Moscova au făcut un nou schimb de prizonieri. 49 de ucraineni, majoritatea femei, s-au întors acasă VIDEO/FOTO

Rusia şi Ucraina au efectuat vineri, 13 septembrie, un nou schimb de prizonieri, al doilea de la începutul ofensivei ucrainene în regiunea rusă Kursk, în cadrul căruia 49 de prizonieri de război s-au întors în Ucraina, a anunţat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP.

”Patruzeci şi nouă de ucraineni s-au întors acasă”, a anunțat pe Telegram Volodimir Zelenski, care postează imagini cu militari - inclusiv femei - înveliţi în steaguri albastru-galben ucrainene.

Jurnalişti AFP prezenţi la schimb, au văzut militari ruşi - unii purtând cagule - aduşi cu autobuzul către frontiera cu Belarusul, o ţară aliată Rusiei.

Însă nici Volodimir Zelenski şi nici autorităţile ruse nu au dat imediat detalii despre acest schimb de prizonieri şi nici despre numărul ruşilor eliberaţi.

"Another return of our people, for which we always wait and work for.

"Another return of our people, for which we always wait and work for.