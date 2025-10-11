Ucraina a trecut la planul B contra lui Putin: Lovește Rusia acolo unde o doare cel mai rău

După mai bine de trei ani și 7 luni de la începutul invaziei Moscovei din țara vecină, Putin tot mai speră să-și atingă obiectivele sale. Însă acum, evoluția conflagrației trece printr-o schimbare majoră, în care Ucraina a trecut la planul B contra lui Putin. Kievul lovește Rusia acolo unde o doare cel mai rău: rafinăriile sale de petrol.

Ofensiva Ucrainei împotriva instalațiilor petroliere rusești s-a intensificat, erodând veniturile energetice ale Moscovei. Kievul aduce războiul în Rusia la o scară, o amploare și o intensitate nemaivăzute până acum și într-un mod care ar putea avea consecințe - poate nu pe câmpul de luptă, dar în inimile, mințile și buzunarele rușilor de rând, potrivit Foreign Policy.

Din august, Ucraina a atacat instalațiile petroliere rusești cu răzbunare. Kievul a vizat sporadic rafinăriile și depozitele timp de aproape doi ani, dar datorită proliferării dronelor mici și ieftine și a unora mai mari, și poate chiar a unei rachete de croazieră autohtone, Ucraina atacă acum cu putere instalațiile petroliere îndepărtate ale Rusiei.

Contraofensiva aeriană ucraineană a afectat complexul de rafinării al Rusiei, o parte importantă a modului în care Moscova câștigă bani pentru a-și finanța războiul. Dar, lăsând la o parte rapoartele care îți taie respirația, experții spun că Ucraina nu a dezactivat încă jumătate din instalațiile petroliere ale Rusiei și nici nu a blocat 38% din capacitatea rafinăriei Rusiei. Această cifră este mult prea mare.

Ceea ce este adevărat este faptul că Ucraina, datorită disponibilității dronelor produse în masă, a reușit să atace ținte aflate la o distanță de până la 2.000 de kilometri în interiorul Rusiei.

Dronele mici au o putere redusă, dar pot evita apărarea aeriană rusească împrăștiată, sau cel puțin suficient de mult pentru a provoca unele pagube. Și Ucraina ar putea, dacă The Economist are dreptate, să fi declanșat deja Flamingo, racheta sa de croazieră autohtonă, dotată cu focoase. În orice caz, sprijinul direct al SUA, fie sub forma rachetelor de croazieră Tomahawk sau a altor sisteme de putere de foc cu rază lungă de acțiune, s-ar putea să nu fie decisiv pentru Kiev.

Populația rusă resimte efectele războiului

Întrebarea mai importantă este ce anume speră Ucraina să realizeze prin ofensiva sa. Rusia însăși și-a intensificat recent ritmul atacurilor asupra sectorului gazelor naturale din Ucraina, după ce anterior viza în principal centralele electrice. O schimbare de situație este o strategie corectă, așa că atacarea infrastructurii energetice rusești după ani de atacuri neobosite este doar o bază. Dar care este obiectivul?

„Primul este să facem lucrurile dureroase pentru populație”, a spus Vakulenko, care este acum cercetător la Centrul Carnegie Rusia Eurasia. „Al doilea este să facem lucrurile dureroase pentru economia Rusiei.” Al treilea obiectiv potențial, a spus el, nu avea să se întâmple: Oricât de mult Ucraina atacă rafinăriile și perturbă distilarea motorinei și altele asemenea, este puțin probabil să împiedice armata rusă din cauza lipsei de combustibil.

Populația rusă a trecut prin multe în ultimele secole și decenii, dar ultimii ani au fost, de asemenea, remarcabili. Rubla s-a prăbușit pentru o perioadă, deși a crescut substanțial în 2025. Însă inflația este mai mare decât cifrele privind ocuparea forței de muncă din țară, stimulate de apărare. Băncile dețin și ascund datorii, și unele mari. O țară pe care fostul senator american John McCain a descris-o cândva ca o benzinărie cu arme nucleare, are acum conducte de gaze în Vladivostok.

În ceea ce privește economia rusă, atacurile ucrainene fac un lucru foarte bun, și anume limitează capacitatea Rusiei de a transforma țițeiul în produse rafinate cu valoare mai mare. Asta înseamnă că Rusia doar transportă materia primă. Asta aduce mai puține venituri, iar țara rămâne fără capacitate portuară, dar tot ajunge pe piețele globale, mai ales că flotele rusești de petroliere din umbră sunt în plină expansiune.

Ceea ce pare să fi făcut ofensiva este să adauge presiune sectorului energetic deja împovărat al Rusiei. Împrumuturile restante deținute de rafinăriile rusești au crescut la aproape 14 miliarde de dolari în cele 12 luni până în iulie 2025, a declarat Craig Kennedy, expert în energie rusească la Universitatea Harvard.

