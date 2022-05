Preşedintele Klaus Iohannis și premierul Olandei, Mark Rutte, au avut miercuri, 4 mai, o discuţie telefonică.

Șeful statului i-a mulțumit premierului Olandei pentru trimiterea a 200 de soldaţi în România pentru a face parte din Grupul de luptă aliat care va fi desfăşurat în ţara noastră.

”O conversaţie foarte bună cu premierul Rutte. I-am mulţumit lui şi Olandei pentru trimiterea a 200 de soldaţi în România ca parte a Grupului de luptă ce va fi condus de Franţa”, a scris Iohannis, pe Twitter.

Very good 📞conversation with PM @MinPres Rutte. I thanked him and 🇳🇱 for deploying 200 soldiers to 🇷🇴 as part of the Battle Group led by 🇫🇷. We also exchanged views on enhancing the support to 🇺🇦&🇲🇩 and further sanctioning RU. Unity & solidarity are our strength in these times.