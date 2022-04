Klaus Iohannis, reacție după masacrul de la Bucea: "Trebuie să oprim această agresiune ilegală"

Preşedintele Klaus Iohannis a reacționat, duminică seară, la informațiile cu privire la masacrul care a avut loc la Bucea, în zona Kievului, acolo unde sute de civili au fost uciși.

Șeful statului este de părere că imaginile din Bucea şi din alte oraşe ale Ucrainei trebuie să reamintească lumii întregi că "agresiunea ilegală" din această ţară trebuie oprită.

"Invazia rusă în Ucraina are consecinţe groaznice, de nedescris - imaginile din Bucea şi din alte oraşe ale Ucrainei trebuie să reamintească întregii lumi că trebuie să oprim această agresiune ilegală şi că toţi cei găsiţi responsabili trebuie să plătească. Justiţia internaţională ar trebui să prevaleze!", a scris Iohannis, duminică, pe Twitter.

The Russian invasion of Ukraine has terrible, unspeakable consequences - the images of Bucha&other towns in 🇺🇦 must be a reminder for the whole world that we must stop this illegal aggression and that all those found responsible must pay! The international justice should prevail!