Kremlinul vizează o componentă importantă din apărarea Europei. „Nu poți face abstracție de aceste arsenale”

Luni, 29 Septembrie 2025, ora 07:20
Rusia vizează arsenalele nucleare ale Europei FOTO Pixabay

Discuțiile privind reducerea armelor nucleare strategice trebuie să aibă loc mai întâi între Rusia și SUA, dar arsenalele Marii Britanii și Franței vor trebui în cele din urmă incluse în negocieri, a declarat duminică purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Declarațiile lui Peskov vin în contextul propunerii Kremlinului către SUA din această lună de a menține voluntar timp de un an limitele privind armele nucleare strategice desfășurate, stabilite în tratatul New START privind controlul armamentelor, odată ce acesta va expira anul viitor, dacă SUA vor face același lucru.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că propunerea lui Putin sună „destul de bine”, dar că problema este la latitudinea președintelui american Donald Trump.

Președintele american a declarat că dorește să inițieze discuții privind denuclearizarea cu Rusia și China.

„Bineînțeles, trebuie să începem discuțiile la nivel bilateral. La urma urmei, noul START este un document bilateral”, a declarat Peskov pentru TASS. „Dar, pe termen lung, nu poți face abstracție de aceste arsenale. Cu atât mai mult cu cât aceste arsenale sunt o componentă a problemei generale a securității globale europene și a stabilității strategice.”

Noul START a fost semnat de președinții de atunci Barack Obama și Dmitri Medvedev în 2010, a intrat în vigoare un an mai târziu și a fost prelungit în 2021 cu încă cinci ani după preluarea funcției de către președintele american Joe Biden.

În 2023, Putin a suspendat participarea Rusiei, dar Moscova a declarat că va continua să respecte limitele privind focoasele nucleare. Luna aceasta, Putin a propus menținerea limitelor tratatului, în timp ce Ucraina încearcă să-l convingă pe Trump să impună sancțiuni mai severe Rusiei pentru invadarea din februarie 2022 a vecinului său mai mic.

Rusia și Statele Unite ale Americii dețin, de departe, cele mai mari arsenale nucleare din lume. Noul acord START limitează numărul de focoase nucleare strategice la 1.550 și numărul de vehicule de lansare – rachete, submarine și avioane bombardier – la 700 pentru fiecare parte.

Franța și Marea Britanie, care nu au fost niciodată părți la noul START sau la tratatele sale precedente, au arsenale mult mai mici, cuprinzând între 250 și 300 de focoase nucleare fiecare.

Ar trebui să se alăture România solicitărilor de a primi arme nucleare? Expert: „Astfel de arme ar deveni imediat ținte potențiale pentru Rusia și nu numai”
Ar trebui să se alăture România solicitărilor de a primi arme nucleare? Expert: „Astfel de arme ar deveni imediat ținte potențiale pentru Rusia și nu numai”
România nu s-a alăturat apelurilor altor state din regiune care au solicitat arme nucleare în contextul amenințărilor tot mai mari din partea Rusiei. Mai mulți experți explică motivele, dar...
Rusia schimbă placa după ce Trump a spus că Ucraina poate elibera tot teritoriul ocupat de ruși: "Rămânem deschiși negocierilor de pace"
Rusia schimbă placa după ce Trump a spus că Ucraina poate elibera tot teritoriul ocupat de ruși: "Rămânem deschiși negocierilor de pace"
După ce președintele SUA, Donald Trump, și-a manifestat încrederea că Ucraina poate recupera toate teritoriile ocupate de Rusia, Kremlinul a transmis o declarație binevoitoare, în care și-a...
#razboi Ucraina, #acord start, #SUA Rusia, #arme nucleare, #Marea Britanie, #Franta, #Kremlin, #Dmitri Peskov , #Razboi Ucraina
