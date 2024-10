Kremlinul intensifică dezinformarea în Moldova, Ucraina și în democrațiile occidentale. „Este o campanie uriașă, globală”

O femeie din Germania se plânge pe rețelele sociale că industria țării sale suferă și are nevoie de energie mai ieftină. O americancă de aceeași vârstă susține că Israelul și Ucraina irosesc banii contribuabililor americani. Ambele sunt folosite de Rusia, conform unui set uriaș de documente scurse către mass-media occidentale în septembrie și publicate, printre altele, de site-ul de investigații VSquare. Acestea au fost doar două dintre cele 33,9 milioane de comentarii de pe rețelele de socializare fabricate de Social Design Agency (SDA), un subcontractant al Kremlinului în domeniul dezinformării, anul acesta.

Dacă cineva a crezut că, în timp de război, Rusia și-ar putea pierde concentrarea în campaniile sale de răstălmăcire a adevărului împotriva Ucrainei și a statelor democratice liberale, să se mai gândească. Putin și adjuncții săi continuă să considere dezinformarea drept un element-cheie al efortului colonial împotriva Ucrainei și al amărăciunii și fracturii alegătorilor occidentali, scrie Olga Lautman analist al Center for European Policy Analysis (CEPA).

Rusia a preluat tacticile KGB de război psihologic și subversiune

Confruntată cu sancțiuni internaționale, eșecuri militare, pierderi semnificative și o izolare tot mai mare, Rusia și-a intensificat din ce în ce mai mult operațiunile de dezinformare, de subversiune politică și de manipulare a opiniei publice în Occident - preluând tacticile KGB de război psihologic și subversiune.

Este ieftin și funcționează. „Opinia publică din țările țintă ale proiectului se îndreaptă treptat către reducerea sau încetarea completă a sprijinului pentru Ucraina”, a scris un director rus de dezinformare într-unul dintre e-mailurile care au făcut obiectul scurgerilor de informații. Comentariul poate fi egoist (ca în cazul oricărui angajat dornic să își evidențieze indicatorii de măsurare și, poate, să câștige o primă de sfârșit de an), dar conține o parte de adevăr.

SDA este una dintre multele organizații obscure responsabile de generarea unor valuri neîncetate de știri false, meme-uri și manipularea rețelelor sociale pentru a semăna dezbinare și amintește de fabrica de troli -Agenția de cercetare pe internet (IRA) - a fostului oligarh rus Evgheni Prigojin, mort într-un accident suspect de avion. La fel ca IRA, SDA operează la scară globală, adaptându-și tacticile pentru a se potrivi peisajului intern al fiecărei țări și exploatând vulnerabilitățile societale, precum dificultățile economice, preocupările legate de migrație și problemele culturale.

Potrivit scurgerii de informații, SDA funcționează ca un „centru de război psihologic”, în acest scop angajând creatori de meme-uri, troli și „ideologi” de pe internet, comentatori și un „operator de ferme de roboți”.

Acesta este dornic să se extindă. Într-un document intitulat „Information Operations Project Office Baltics”, SDA a propus înființarea unui centru în Kaliningrad pentru a viza statele baltice, Polonia și Germania. Documentul subliniază că: „Datorită poziției sale geografice și legăturilor culturale istorice cu Europa, regiunea Kaliningrad este cea mai convenabilă rampă de lansare pentru organizarea și desfășurarea operațiunilor de informare în țările UE”.

Cheia tacticilor rusești este concentrarea asupra grupurilor care pot afecta consensul societal cu privire la probleme precum Ucraina și Rusia. Sprijinirea ascensiunii continue a partidelor de extremă-dreapta, precum Alternative für Deutschland (AfD) din Germania și Adunarea Națională din Franța, sunt obiective-cheie pentru SDA. Documentele divulgate dezvăluie modul în care campaniile de dezinformare rusești și-au adaptat mesajele pentru a sprijini aceste partide și pentru a rezona cu preocupările electoratului lor - în special, anxietatea economică, sentimentul anti-imigrație și scepticismul față de UE.

Dreapta europeană nu joacă întotdeauna jocul, notează un document SDA, făcând referire la poziția pro-ucraineană a premierului italian Giorgia Meloni și la unele cuvinte de simpatie pentru președintele Zelenski din partea lui Marine Le Pen.

Dar „succesul general al extremei drepte în alegerile pentru Parlamentul European este perceput la nivel global ca un succes pentru politica externă rusă și, mai mult, pentru propaganda rusă”.

SDA este doar o rotiță în vasta mașinărie de dezinformare a Rusiei. O altă operațiune rusă de influențare, dezvăluită la începutul acestui an, a vizat Europa înaintea alegerilor pentru Parlamentul European. Orchestrată de fugarul ucrainean Viktor Medvedciuk, un aliat apropiat al lui Putin stabilit în Rusia, operațiunea a creat platforma Voice of Europe, în prezent dispărută, pentru a răspândi dezinformarea pro-Kremlin și a promova sentimentele anti-occidentale.

Autoritățile cehe au închis operațiunea, descoperind finanțarea secretă a politicienilor aliniați la obiectivele strategice ale Rusiei. Artem Marcevski, presupusul șef al operațiunii, a negat orice responsabilitate și i s-ar fi oferit refugiu în Slovacia.

Moldova a servit drept teren de testare pentru eforturile mai ample de destabilizare ale Rusiei

În Republica Moldova, ofițerii vamali din Chișinău au interceptat recent 900 000 euro în numerar nedeclarat introdus ilegal de peste 100 de ruși care veneau din Rusia via Armenia. Acești bani, care ar avea legătură cu un oligarh susținut de Kremlin, erau destinați finanțării protestelor și cumpărării de voturi înainte de alegerile prezidențiale din Moldova din octombrie, un moment critic pentru guvernul pro-UE al țării.

Eforturile de cumpărare a voturilor sunt în curs de desfășurare în țară de ceva timp, funcționarii publici și pensionarii dintr-o regiune tradițional pro-rusă primind plăți individuale substanțiale direct de la o bancă legată de Kremlin.

Ca și Ucraina, Moldova a servit drept teren de testare pentru eforturile mai ample de destabilizare ale Rusiei. Kremlinul consideră Moldova drept un câmp de luptă strategic în campania sa de a menține statele, cândva ocupate de Uniunea Sovietică, în sfera sa de influență și de a preveni alinierea la Occident. Moldova susține că Kremlinul a direcționat bani către personalități pro-ruse de frunte, precum omul de afaceri moldovean fugar Ilan Șor, pentru a-i deraia ambițiile democratice și europene. La 20 octombrie, odată cu scrutinul prezidențial, va avea loc și un vot pentru includerea obiectivului de aderare la UE în constituție.

Principalul efort al Rusiei în acest an se concentrează pe alegerile prezidențiale din SUA

Desigur, principalul efort al Rusiei în acest an se concentrează pe alegerile prezidențiale din SUA. Conform unei declarații sub jurământ a FBI din septembrie, o schemă rusească denumită Proiectul Good Old USA a vizat alegătorii din șase state cheie. Unul dintre mesajele principale ale proiectului a fost „că SUA ar trebui să își îndrepte eforturile către rezolvarea problemelor interne, în loc să risipească bani în Ucraina și în alte regiuni ”cu probleme””. Narațiuni identice au apărut odată cu dezinformarea în masă din jurul uraganelor recente care au provocat distrugeri în Florida, Carolina de Nord și în alte câteva state.

Un rechizitoriu al Departamentului de Justiție al SUA din septembrie a adus mai multă lumină asupra rolului postului media RT, o ramură de propagandă a serviciilor de informații ruse, în executarea operațiunilor de dezinformare. Schema a implicat canalizarea secretă a aproape 10 milioane de dolari către o companie de creare de conținut cu sediul în Tennessee, pentru a produce și disemina propagandă pro-rusă prin intermediul unor influenceri de extremă dreaptă din SUA.

Această operațiune, mascată drept conținut legitim, a utilizat platforme precum TikTok, Instagram, Twitter/X, podcasturi și YouTube pentru a disemina propaganda strategică a Kremlinului, inclusiv o încercare de a da vina pe Ucraina pentru un atac terorist la Moscova în martie, precum și pentru a semăna dezbinare și a amplifica discordia internă înaintea alegerilor.

Rusia, alături de China și Iran, a exploatat, de asemenea, Inteligența Artificială pentru a-și intensifica operațiunile de dezinformare. La începutul acestui an, un oficial al NSA a avertizat că hackerii și propagandiștii din întreaga lume utilizează din ce în ce mai mult roboți de chat cu inteligență artificială generativă, precum ChatGPT, pentru a comunica cu potențialele victime. Documente divulgate au dezvăluit că Agenția Națională de Securitate a identificat o tendință în creștere în utilizarea conținutului generat de AI de către agenții de dezinformare ruși.

O altă tactică din ce în ce mai utilizată de serviciile secrete ruse este operațiunea Doppelganger, identificată pentru prima dată de cercetătorii de la EU DisinfoLab în 2022. Doppelganger diseminează dezinformarea prin intermediul unei rețele de site-uri web clonate, articole false și manipularea rețelelor sociale. În septembrie, Departamentul de Justiție al SUA a anunțat că a întrerupt o parte din această operațiune, care a evoluat pentru a se da drept o gamă mai largă de entități credibile dincolo de agențiile de presă tradiționale, inclusiv agenții guvernamentale și organizații de securitate.

Rusia a continuat, de asemenea, să își intensifice operațiunile de sabotaj în Europa, cu scopul de a semăna haos și de a insufla teamă pentru a destabiliza în continuare democrațiile occidentale.

Responsabilizarea colaboratorilor occidentali și sub acoperire ai Rusiei este esențială pentru dezmembrarea acestor rețele. Implicațiile inacțiunii sunt profunde, iar reziliența democrațiilor occidentale depinde de capacitatea noastră de a face față și de a contracara atacul neîncetat al operațiunilor rusești de dezinformare și de influență malefică, susține Olga Lautman analist CEPA.

