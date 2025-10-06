Kremlinul premiază școlile care pregătesc copiii pentru război. Educația devine instrument de militarizare

Autor: Veronica Andrei
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 19:11
225 citiri
Kremlinul premiază școlile care pregătesc copiii pentru război. Educația devine instrument de militarizare
Școlarii ruși pregătiți pentru război/FOTO:X/@ChrisO_wiki

În Rusia lui Vladimir Putin, educația își pierde tot mai mult rostul formativ în favoarea unei misiuni mai vechi și mai dure: pregătirea ideologică pentru front. Sub pretextul „patriotismului activ”, autoritățile de la Moscova introduc un sistem oficial de recompense pentru instituțiile de învățământ care sprijină războiul și contribuie la formarea „viitorilor apărători ai patriei”.

Inițiativa, lansată la propunerea premierului Mihail Mișustin, vizează școli, colegii și universități care demonstrează sprijin activ pentru așa-numita „operațiune militară specială” din Ucraina, potrivit Centrului Național al Rezistenței (CNS) de la Kiev. Acestea vor fi premiate, inclusiv financiar, pentru implicarea în activități de propagandă și colaborare cu armata — o transformare oficializată a educației în instrument de mobilizare militară și loialitate față de regim.

Educație de tranșee

Ceea ce altădată era numit formare civică este astăzi reambalat ca pregătire de război. Sub lozinci despre „curaj”, „patriotism” și „apărarea valorilor rusești”, elevii sunt atrași în activități cu caracter paramilitar. Iar pe teritoriile ucrainene ocupate, fenomenul capătă accente și mai dure: băieți minori sunt transportați în Federația Rusă pentru a fi supuși antrenamentelor militare și, în unele cazuri, înscriși în unități afiliate armatei ruse.

Această practică, documentată anterior de CNS, echivalează cu recrutare forțată mascată și încălcarea drepturilor copilului. Dar la Moscova, proiectele de acest fel nu doar că sunt tolerate, ci devin exemplu de „inițiativă civică lăudabilă”.

O școală pentru drone: viitorul, pregătit din clasa a VIII-a

Simbolic și practic în același timp, la Krasnodar a fost inaugurată în septembrie 2025 prima școală extracurriculară din Rusia dedicată instruirii adolescenților în domeniul dronelor — construcție, pilotaj, printare 3D. Școala se numește „Dobro i Nebo” (Bunătate și Cer), iar în spatele denumirii optimiste se află un program susținut financiar de administrația regională, cu instructori „veterani” din linia frontului.

Copiii între 14 și 18 ani învață, gratuit, să manevreze drone de luptă, sub supravegherea celor care, după cum precizează directorul, „au experiență în operațiunile speciale”. Simulatoarele, echipamentele reale și „trofeele aduse de pe front” (drones ucrainene capturate) sunt parte integrantă a cursului. Oficial, se insistă că „abilitățile sunt utile și în viața civilă”. Dar mesajul rămâne limpede: dacă va fi nevoie, vor fi pregătiți.

Premii pentru loialitate, nu pentru știință

Sistemul de „recompensare” introdus de Kremlin nu vizează excelența academică, nici inovația tehnologică, ci conformarea ideologică. Criteriile sunt simple: susții armata, organizezi activități „patriotice”, îți trimiți elevii la marșuri și tabere de pregătire — ești premiat. Refuzi? Devii „nepatriotic” și, eventual, subversiv.

Acest tip de înregimentare amintește de modelul sovietic de educație, în care elevii erau formați, înainte de toate, ca „cetățeni loiali” ai statului. Diferența e că acum, loialitatea presupune acceptarea și susținerea unui război de agresiune.

În Rusia anului 2025, școala nu mai este, în sens clasic, o instituție de învățământ. E tot mai des un laborator de propagandă, o rampă de lansare pentru viitori combatanți și o placă turnantă a unei ideologii care pune obediența în fața gândirii critice. Iar când premiul pentru „activitate educativă” vine sub forma unor medalii pentru participarea la război — învățământul devine, oficial, o prelungire a frontului.

#razboi Ucraina, #rusia invazie, #pregatire militara, #Scolari , #Razboi Ucraina
