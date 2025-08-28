Reacția Rusiei după atacul devastator de la Kiev: „Armata rusă nu atacă niciodată infrastructura civilă”

Kremlinul a declarat joi, 28 august, că Rusia „rămâne interesată” de discuțiile de pace cu Ucraina, dar va continua să atace această țară până când „obiectivele” sale vor fi atinse. Declarațiile vin după unul dintre cele mai grave atacuri aeriene rusești asupra Ucrainei, în timpul nopții, soldate cu cel puțin 15 morți.

„Forțele armate ruse își îndeplinesc misiunea. Acestea continuă să atace ținte militare și paramilitare”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov.

„În același timp, Rusia rămâne interesată de continuarea procesului de negocieri, pentru a-și atinge obiectivele stabilite prin mijloace politice și diplomatice”, a adăugat el.

Totodată, Kremlinul a respins criticile Uniunii Europene (UE) cu privire la atacul asupra delegației UE la Kiev, susținând că armata rusă nu atacă niciodată infrastructura civilă.

Într-un comunicat, Ministerul Apărării rus a recunoscut joi că, în cursul nopții, a atacat ținte de pe teritoriul ucrainean cu drone și rachete hipersonice Kinjal, ucigând 14 civili la Kiev.

Conform comunicatului, armata rusă a lansat un atac combinat folosind arme de precizie cu rază lungă de acțiune lansate din aeronave și drone de asalt.

Ținta, conform raportului de război, postat pe Telegram, au fost aerodromurile ucrainene și instalațiile industriale militare inamice.

Cu toate acestea, rachetele și bombele rusești au lovit clădiri rezidențiale din mai multe cartiere ale capitalei ucrainene.

Right now in Kyiv, first responders are clearing the rubble of an ordinary residential building after a Russian strike. Another massive attack against our cities and communities. Killings again. Tragically, at least 8 people have already been confirmed dead. One of them is a… pic.twitter.com/aukkujC9ji — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025

Ministerul Apărării rus a mai anunțat că a scufundat o navă de recunoaștere ucraineană, Simferopol, la gura de vărsare a Dunării în Marea Neagră.

Potrivit sursei citate, nava ucraineană a fost atacată de o dronă nautică capabilă să atingă viteze mari înainte de a-și lovi ținta.

„În urma atacului, nava ucraineană s-a scufundat”, a adăugat ministerul.

Nava Simferopol, numită după capitala peninsulei ucrainene Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014, era o stație plutitoare de spionaj radioelectronic cu o lungime de aproape 55 de metri, lansată la apă în 2019, potrivit EFE.

Acesta este primul caz după mult timp în care o navă ucraineană a fost scufundată de o dronă rusească, metoda folosită de Kiev în primii doi ani de război pentru a ataca navele Flotei Ruse la Marea Neagră.

Ministerul rus a mai anunțat că forțele armate au folosit bombe ghidate pentru a ataca un amplasament aparținând Brigăzii 155 Mecanizate a Ucrainei în zona industrială a orașului Pokrovsk, un centru logistic cheie pentru armata ucraineană din regiunea Donețk, în est.

Conform raportului militar, în atac au fost utilizate bombe FAB-250 de 250 de kilograme echipate cu module de planare și corecție.

Ministerul Apărării a subliniat că metodele de control obiectiv au confirmat în timp real că bombardarea amplasamentului unității ucrainene a avut succes.

Orașul Pokrovsk este unul dintre pilonii liniilor defensive ale Ucrainei în regiunea Donețk și, prin urmare, unul dintre principalele obiective ale armatei ruse, care încearcă să-l cucerească de mai bine de un an.

Acest centru urban este situat la intersecția a șase autostrăzi, dintre care două duc spre nord, către orașele Kostiantinivka și Kramatorsk, acesta din urmă fiind cea mai mare fortăreață a forțelor ucrainene din Donbas.

