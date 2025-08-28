Reacția Rusiei după atacul devastator de la Kiev: „Armata rusă nu atacă niciodată infrastructura civilă”

Autor: Maria Mora
Joi, 28 August 2025, ora 14:19
425 citiri
Reacția Rusiei după atacul devastator de la Kiev: „Armata rusă nu atacă niciodată infrastructura civilă”
Rusia a atacat clădiri civile din Kiev FOTO X/Nexta

Kremlinul a declarat joi, 28 august, că Rusia „rămâne interesată” de discuțiile de pace cu Ucraina, dar va continua să atace această țară până când „obiectivele” sale vor fi atinse. Declarațiile vin după unul dintre cele mai grave atacuri aeriene rusești asupra Ucrainei, în timpul nopții, soldate cu cel puțin 15 morți.

„Forțele armate ruse își îndeplinesc misiunea. Acestea continuă să atace ținte militare și paramilitare”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov.

„În același timp, Rusia rămâne interesată de continuarea procesului de negocieri, pentru a-și atinge obiectivele stabilite prin mijloace politice și diplomatice”, a adăugat el.

Totodată, Kremlinul a respins criticile Uniunii Europene (UE) cu privire la atacul asupra delegației UE la Kiev, susținând că armata rusă nu atacă niciodată infrastructura civilă.

Într-un comunicat, Ministerul Apărării rus a recunoscut joi că, în cursul nopții, a atacat ținte de pe teritoriul ucrainean cu drone și rachete hipersonice Kinjal, ucigând 14 civili la Kiev.

Conform comunicatului, armata rusă a lansat un atac combinat folosind arme de precizie cu rază lungă de acțiune lansate din aeronave și drone de asalt.

Ținta, conform raportului de război, postat pe Telegram, au fost aerodromurile ucrainene și instalațiile industriale militare inamice.

Cu toate acestea, rachetele și bombele rusești au lovit clădiri rezidențiale din mai multe cartiere ale capitalei ucrainene.

Ministerul Apărării rus a mai anunțat că a scufundat o navă de recunoaștere ucraineană, Simferopol, la gura de vărsare a Dunării în Marea Neagră.

Potrivit sursei citate, nava ucraineană a fost atacată de o dronă nautică capabilă să atingă viteze mari înainte de a-și lovi ținta.

„În urma atacului, nava ucraineană s-a scufundat”, a adăugat ministerul.

Nava Simferopol, numită după capitala peninsulei ucrainene Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014, era o stație plutitoare de spionaj radioelectronic cu o lungime de aproape 55 de metri, lansată la apă în 2019, potrivit EFE.

Acesta este primul caz după mult timp în care o navă ucraineană a fost scufundată de o dronă rusească, metoda folosită de Kiev în primii doi ani de război pentru a ataca navele Flotei Ruse la Marea Neagră.

Ministerul rus a mai anunțat că forțele armate au folosit bombe ghidate pentru a ataca un amplasament aparținând Brigăzii 155 Mecanizate a Ucrainei în zona industrială a orașului Pokrovsk, un centru logistic cheie pentru armata ucraineană din regiunea Donețk, în est.

Conform raportului militar, în atac au fost utilizate bombe FAB-250 de 250 de kilograme echipate cu module de planare și corecție.

Ministerul Apărării a subliniat că metodele de control obiectiv au confirmat în timp real că bombardarea amplasamentului unității ucrainene a avut succes.

Orașul Pokrovsk este unul dintre pilonii liniilor defensive ale Ucrainei în regiunea Donețk și, prin urmare, unul dintre principalele obiective ale armatei ruse, care încearcă să-l cucerească de mai bine de un an.

Acest centru urban este situat la intersecția a șase autostrăzi, dintre care două duc spre nord, către orașele Kostiantinivka și Kramatorsk, acesta din urmă fiind cea mai mare fortăreață a forțelor ucrainene din Donbas.

”Adevăratul răspuns al Moscovei la eforturile de pace”. Clădirea misiunii UE în Ucraina, atacată cu rachete VIDEO/FOTO
”Adevăratul răspuns al Moscovei la eforturile de pace”. Clădirea misiunii UE în Ucraina, atacată cu rachete VIDEO/FOTO
Atacul rusesc din noaptea de miercuri spre joi, 28 august, de la Kiev, soldat cu moartea a cel puțin 10 persoane și rănirea altor câteva zeci, a provocat distrugeri majore în oraș, inclusiv...
Von der Leyen, mesaj de solidaritate pentru „viitorul stat membru al UE”. Bilanțul victimelor atacului de la Kiev crește de la o oră la alta
Von der Leyen, mesaj de solidaritate pentru „viitorul stat membru al UE”. Bilanțul victimelor atacului de la Kiev crește de la o oră la alta
Președinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, spune că atacurile Rusiei asupra Kievului nu vor face decât să consolideze unitatea Europei și rezistența Ucrainei. „Sunt revoltată...
#razboi Ucraina, #atac kiev, #atac rusesc, #Kremlin, #Dmitri Peskov , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Americanii au ramas "masca"! Cum arata Imane Khelif, la un an de cand Donald Trump a spus ca e barbat
ObservatorNews.ro
Mai merita sa fiiantreprenorin Romania?Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiti
DigiSport.ro
Scandal monstru la US Open: Townsend si Ostapenko au ajuns la fileu si au oferit scene neverosimile!

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cristian Preda, după incidentul legat de livratorul străin: „Dacă Tanasă nu e anchetat, alți rinoceri vor lovi oameni nevinovați”
  2. Caz revoltător în Dâmbovița. O minoră de 11 ani a fost violată de tatăl unei prietene de joacă, iar familia nu a anunțat poliția „ca să nu se facă de râs în sat”
  3. Reacția Rusiei după atacul devastator de la Kiev: „Armata rusă nu atacă niciodată infrastructura civilă”
  4. Fost ministru polonez al Sănătății, bătut în stradă din cauza politicilor adoptate în timpul pandemiei COVID-19
  5. Numărul concedierilor din administrație a fost majorat. Câte posturi vor fi eliminate din primării
  6. Incendiu în mijlocul Capitalei. Arde un celebru restaurant. Traficul a fost dat peste cap VIDEO
  7. Dan Tanasă și „pixelul albastru” din clipul cu livratorul agresat. „O făcătură regizată de la un cap la altul”
  8. Româncă prinsă la furat într-un magazin din Londra. Femeia a luat produse de 350.000 de euro FOTO/VIDEO
  9. Von der Leyen, mesaj de solidaritate pentru „viitorul stat membru al UE”. Bilanțul victimelor atacului de la Kiev crește de la o oră la alta
  10. Date alarmante: Peste 16 la sută dintre români nu-și permit să mănânce carne, pește sau echivalentul vegetal cel puțin o dată la două zile. Cum stau alte țări