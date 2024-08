Lupte haotice ale rușilor în regiunea Kursk. Două tancuri trag unul în altul, în încercarea de a lovi un blindat ucrainean VIDEO

O înregistrare video postată pe rețelele sociale arată haosul din regiunea rusă Kursk, în care militari ucraineni se află în ofensivă de aproape două săptămâni.

În prezent, confruntarea se duce între blindate ucrainene și rusești, anunță Digi 24. Imaginile postate pe internet arată cum, în haosul bătăliei, un blindat rusesc ajunge să tragă, de la câțiva metri distanță, într-un alt blindat rusesc, în încercarea de a nimeri o mașină de luptă ucraineană, care se afla în apropiere.

Long video of the fighting in Russkaya Konopelka from a couple of days ago. Some of the footage was previously posted. It appears to show a Russian BMP-3 firing at a Ukrainian M113 at close range (the footage doesn't appear to show any hits). A Ukrainian Kozak and BMP-2 run into… pic.twitter.com/rHkoPfqjVv