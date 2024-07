Kim Jong Un i-a trimis o nouă armă lui Vladimir Putin să o testeze pe frontul din Ucraina

Forțele ucrainene au depistat un sistem nord-coreean Bulsae-4 M-2018 de rachete autopropulsate cu rază lungă de acțiune antitanc ghidate (ATGM), undeva în regiunea Karkiv. Acesta a fost reperat de o dronă de recunoaștere ucraineană, o imagine a vehiculului fiind postată pe canalul Telegram @KUPua01 pe 30 iulie.

Lansatorul Bulsae-4 constă dintr-un pachet rotativ de opt containere de rachete montate pe șasiul vehiculului blindat nord-coreean de transport de trupe pe roți M-2010, cu configurația sa distinctivă de tracțiune integrală 2 plus 4.

M-2010 este, în esență, o versiune a vehiculului blindat de transport de trupe BTR-60/ BTR 80. Acesta este propulsat de un motor diesel puternic care, combinat cu dispunerea neobișnuită a roților, îi conferă o capacitate relativ bună de deplasare pe teren accidentat. Se spune că are o viteză maximă pe șosea de aproximativ 90 km/h (55 mph) și o autonomie operațională de aproximativ 500 km (310 mile).

A DPRK made Bulsae-4 M-2018 NLOS ATGM System was spotted by Ukranian UAV near Shebekino in Belgorod region.

P.1-Spotted vehicle near Shebekino;

P.2-Location of spotted vehicle;

V.3-Hit of UA AS-90, allegedly similar missile was used by ru (March 2024). pic.twitter.com/lurXXdB1Yn