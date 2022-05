Momentul când un lansator rusesc de rachete termobarice este lovit cu artilerie în Ucraina VIDEO

Autoritățile din Ucraina au făcut publice noi imagini cu atacurile lansate asupra mai multor blindate rusești. Unele dintre ele au fost distruse, altele, avariate.

Atacurile au avut loc în regiunea Harkov.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Imaginile, apărute pe rețelele de socializare, au fost filmate dintr-o dronă care a direcționat focurile de artilerie.

Printre vehiculele atacate se află tancuri T-80 și T-90 și transportoare blindate șenilate MT-LB.

Video from Ukraine’s SSO showing several Russian vehicles (reportedly T-80BVM, T-90 and 2 MT-LB) that were destroyed or on fire in Kharkiv Oblast. It also shows artillery strikes on a TOS-1A thermobaric MLRS that apparently caused it to launch its rockets.https://t.co/ZgDm5kE2o2 pic.twitter.com/8AHagBeJ4S