Lavrov acuză Occidentul că blochează negocierile de pace pentru Ucraina: „Sperăm că aceste tentative vor eșua”

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a acuzat duminică, 24 august, țările occidentale că încearcă să „împiedice” negocierile de pace privind Ucraina, într-un moment în care eforturile diplomatice pentru reglementarea conflictului par blocate, transmite AFP.

„Ei nu fac decât să caute un pretext pentru a împiedica negocierile”, a declarat Lavrov într-un interviu pentru televiziunea publică Rossia, difuzat pe Telegram.

Ministrul rus de externe a criticat și poziția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, despre care afirmă că „se încăpățânează, pune condiții și cere cu orice preț o întrevedere imediată” cu omologul său de la Kremlin, Vladimir Putin.

Întrebat despre „amenințările țărilor occidentale de a sancționa Rusia dacă nu vor exista negocieri”, Lavrov le-a calificat drept o „tentativă de încălcare a procesului de pace lansat de președinții Putin și Trump, care a adus rezultate foarte bune”. „Sperăm că aceste tentative vor eșua”, a adăugat el.

Președintele american Donald Trump, care a anunțat că își dorește să pună capăt cât mai repede războiului început de Rusia în februarie 2022, a confirmat că pregătește o întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Totuși, participarea celor două părți rămâne incertă.

Ads

Liderul ucrainean l-a acuzat recent pe Putin că încearcă să „se sustragă” acestei întâlniri. În timp ce Moscova și Kievul se acuză reciproc că blochează organizarea unui eventual summit, Donald Trump a declarat vineri că acordă „două săptămâni” pentru a decide asupra liniei sale în privința conflictului.

Rusia controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean, inclusiv peninsula Crimeea, anexată în 2014, după lansarea invaziei pe scară largă în februarie 2022.

Ads