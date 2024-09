Șefa Comisiei pentru strategia națională de apărare a SUA: „În Pentagon, nu poți cumpăra o ceașcă de cafea cu 350 de dolari, iar Ucraina face drone cu acești bani”

Șefa Comisiei pentru strategia națională de apărare a SUA, Jane Harman, a declarat în timpul unei audieri în Congres că Ucraina și Rusia sunt mai rapide în a inova tehnologii și concepte militare decât guvernul SUA. În acesta sens, ea a făcut apel la congresmeni să stimuleze schimbările, relatează Vocea Americii.

Confruntată cu o amenințare existențială, Ucraina inovează în tehnologie și concepte militare într-un ritm mult mai mare decât guvernul SUA, potrivit participanților la audierile Congresului.

Statele Unite ale Americii trebuie să înceapă o investiție multianuală în securitatea națională și în baza sa industrială, să realineze prioritățile și să utilizeze mai eficient fondurile de securitate națională, au declarat vorbitorii la o audiere din 18 septembrie a în Congres a Comisiei pentru strategia națională de apărare a SUA.

Liderii Comisiei au remarcat că Statele Unite ar trebui să se concentreze și pe faptul că o astfel de descurajare este mult mai ieftină pentru contribuabilii americani decât participarea directă la conflict.

„Ucraina și Rusia inovează pe câmpul de luptă și durează săptămâni, nu ani. Am fost la Kiev săptămâna trecută, înainte am fost în aprilie și am văzut-o cu ochii mei”, a subliniat ea „ Dacă Ministerul Apărării nu se poate mișca cu aceeași viteză și la aceeași scară, va pierde ."

Prin urmare, Comisia consideră că unele practici de cercetare și dezvoltare în materie de achiziții publice și o precauție prea mare față de risc sunt depășite pentru mediul strategic actual. Harman a subliniat că exemplele de schimbări rapide și implicarea producătorilor industriali sunt mai degrabă excepția decât regula.

„Nu putem continua să finanțăm lucruri care s-au dovedit a fi lipsite de valoare ca software nou. Trebuie doar să ne întrebăm ce ne poate învăța Ucraina. Ucraina ne poate învăța acest lucru, în special, pentru că poți construi o dronă cu 350 de dolari. Comentariul meu cu privire la acest lucru este că nu puteți cumpăra o ceașcă de cafea în Pentagon pentru 350 de dolari, iar noi vorbim despre viitorul nostru”, spune șefa Comisiei pentru strategia națională de apărare.

Ea subliniază că unele dintre programele actuale ale Pentagonului, care se concentrează exclusiv pe echipamente, ar trebui înlocuite cu altele care utilizează mai mult tehnologia modernă și software-ul.

Audierile au vizat amenințările la adresa securității naționale a SUA, în special din partea Rusiei, Chinei, Iranului și Coreei de Nord, și despre modul în care SUA ar trebui să se adapteze și să răspundă la aceste amenințări.

„Raportul nostru descrie, de asemenea, amenințările venite din Rusia și ceea ce Vladimir Putin ar putea dori să facă în afara Ucrainei, precum și alte amenințări din partea liderilor din Iran, Coreea de Nord, care au devenit mult mai încurajați, din partea ISIS și afiliații săi și altor grupuri teroriste, care rămân o amenințare puternică și în creștere capabilă de atacuri la scară largă”, a declarat vicepreședintele Comisiei pentru Strategie Națională de Apărare, Eric Edelman, citând un raport elaborat de comisie în iulie 2024.

Ajutorul Rusiei pentru China, Iran și Coreea de Nord

Edelman a subliniat că Rusia poartă astăzi cel mai mare război la sol din Europa din 1945, dar având în vedere sancțiunile SUA, sancțiunile internaționale și controalele la export, ei pot face acest lucru doar prin finanțare chineză, furnizarea de către China a echipamentelor de înaltă precizie care permit industriei de apărare a Rusiei să funcționeze.

"Acest lucru le permite să aducă moartea și distrugerea populației civile a Ucrainei cu ajutorul rachetelor, dronelor, care erau furnizate anterior de Iran. Acum provin dintr-o fabrică din Rusia construită de Iran", spune vicepreședintele Comisiei pentru Strategie Națională de Apărare.

El subliniază, de asemenea, că Rusia primește tone de muniție din Coreea de Nord. El ridică, de asemenea, întrebarea ce primesc aceste țări în schimb de la Rusia și cât de gravă poate fi această amenințare pentru Statele Unite.

Potrivit lui Edelman, China ar fi putut obține informații despre tehnologia subacvatică din Rusia, ceea ce ar putea afecta avantajul tradițional al Statelor Unite față de China în confruntarea subacvatică.

„Este greu de imaginat că, dacă am fi implicați într-un conflict, de exemplu, în regiunea Indo-Pacific în jurul Taiwanului sau în Marea Chinei de Sud, Coreea de Nord nu ar încerca să folosească acest moment în Peninsula Coreeană sau Rusia nu ar încerca să facă ceva în Marea Baltică sau Marea Neagră”, spune Edelman despre necesitatea de a fi pregătiți pentru o potențială confruntare simultană cu diferiți adversari.

