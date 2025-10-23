Liderii UE îi fac pe plac lui Zelenski: A fost adoptat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei și un împrumut de 140 de miliarde de euro din activele rusești

Autor: Daniel Groza
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 10:50
190 citiri
Liderii UE îi fac pe plac lui Zelenski: A fost adoptat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei și un împrumut de 140 de miliarde de euro din activele rusești
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, se bucură de sprijinul liderilor europeni FOTO Hepta

Liderii UE își arată sprijinul pentru Ucraina la Bruxelles, în contextul tensiunilor cu Rusia și după schimbările de poziție ale președintelui american Donald Trump privind o întâlnire cu Vladimir Putin. În cadrul Consiliului European, oficialii vor discuta cu Volodimir Zelenski și vor analiza folosirea activelor rusești înghețate pentru un „împrumut sub formă de reparații” de 140 de miliarde de euro pentru Kiev.

În paralel, UE a adoptat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, inclusiv interdicția importurilor de gaze naturale lichefiate și restricții asupra diplomaților și companiilor implicate în evitarea sancțiunilor.

Țările UE au aprobat pachetul miercuri, după ce Slovacia a renunțat să se mai opună.

Noile sancțiuni, pe care UE le-a aprobat în unanimitate chiar înainte ca liderii europeni să participe la Consiliul European de la Bruxelles, includ o interdicție progresivă a importurilor de GNL, începând din aprilie pentru contractele pe termen scurt și începând cu 1 ianuarie 2027 pentru contractele pe termen lung, au relatat surse diplomatice, citate de EFE.

De asemenea, UE a decis să restricționeze mișcarea diplomaților ruși între țările UE și a pedepsit 45 de noi companii care ajută Rusia să se sustragă sancțiunilor, inclusiv 12 din China, trei din India și două din Thailanda.

'Astăzi este o zi importantă pentru Europa și Ucraina. Este extrem de pozitiv că am ajuns la un acord privind cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei', a declarat ministrul de externe danez, Lars Lokke Rasmusen, a cărui țară deține președinția semestrială a UE.

Și SUA au impus miercuri sancțiuni celor mai importante companii petroliere din Rusia.

140 de miliarde de euro împrumut

În urma unei întâlniri tensionate dintre Trump și Zelenski, care a avut loc vinerea trecută la Casa Albă, liderii europeni au fost nerăbdători să demonstreze că Ucraina se poate baza în continuare pe sprijinul lor.

Un semn al sprijinului pe termen lung este propunerea Comisiei Europene de a utiliza active rusești înghețate în Europa pentru a oferi Ucrainei un 'împrumut sub formă de reparații' în valoare de 140 de miliarde de euro.

Conform planului, UE ar folosi soldurile de numerar din titlurile de valoare înghețate ale băncii centrale ruse pentru a oferi Kievului sprijin care ar acoperi o mare parte din nevoile sale de finanțare pentru 2026 și 2027.

Pentru a face progrese în această direcție, liderii europeni vor încerca să abordeze preocupările legate de riscurile juridice și financiare ridicate de autoritățile belgiene, care dețin activele rusești în Euroclear, un grup de infrastructură a pieței financiare cu sediul în Belgia, specializat în segmentul depozitarului central de valori mobiliare.

Destinația împrumutului, motiv de ceartă

Guvernele europene au început, de asemenea, să se certe cu privire la condițiile privind împrumutul, notează Reuters.

Unii vor ca toți banii să meargă la armata Ucrainei, cea mai mare parte fiind cheltuită pe arme europene. Alții spun că Kievul ar trebui să poată folosi o parte din împrumut pentru a cumpăra arme americane și că banii ar putea fi folosiți și pentru sprijin bugetar general.

'Deși există, cred, o voință politică destul de clară de a merge mai departe, există încă multe întrebări', a declarat un diplomat al UE, vorbind sub condiția anonimatului.

Un oficial de rang înalt din administrația Zelenski a declarat pentru Reuters că Ucraina are nevoie de fonduri până la sfârșitul anului și de autonomie în ceea ce privește modul de cheltuire a acestora.

Comisia Europeană a sugerat un compromis prin care majoritatea împrumutului ar fi cheltuită pentru arme ucrainene și europene, iar o parte mai mică ar fi destinată sprijinului bugetar general, pe care Kievul l-ar putea folosi și pentru a cumpăra arme din afara Europei.

Următorul pas este ca liderii europeni să ceară Comisiei Europene să prezinte o propunere legală oficială.

Rusia a descris ideea ca o confiscare ilegală de proprietăți și a amenințat cu represalii.

